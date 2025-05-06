Глава "Роскосмоса" назвал приоритетом работу над перспективными проектами на базе ракет "Ангара"

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Производство ракет-носителей семейства "Ангара" является одной из главных задач Центра Хруничева, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Одной из первостепенных задач считаю выполнение обязательств по выполнению государственных контрактов Центра Хруничева с министерством обороны Российской Федерации и госкорпорацией "Роскосмос" по производству ракет-носителей серии "Ангара" в различных модификациях, в том числе для выполнения перспективных проектов", - сказал Баканов, чьи слова привели в пресс-службе "Роскосмоса".

Там также сообщили, что Баканов в понедельник осмотрел производственную площадку Центра и провел рабочее совещание.

"В начале заседания он официально представил коллективу нового генерального директора предприятия Дениса Денискина, отметив его профессионализм и опыт работы. Кроме того, глава госкорпорации обозначил первоочередные вопросы, которые необходимо решать Центру Хруничева в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (Центр Хруничева) является головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара". Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.