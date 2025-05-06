Саудовская Аравия намерена приобрести в США УР AIM-120C-8 AMRAAM на сумму до 3,5 млрд. долл. – DSCA

ЦАМТО, 5 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и связанных элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 3,5 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 2 мая.

Правительство Саудовской Аравии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 1000 УР AIM-120C-8 AMRAAM и 50 секций наведения AIM-120C-8 AMRAAM.

Запрос также включает запасные части для секций управления AMRAAM, контейнеры для ракет и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы, принадлежности, а также поддержку ремонта и возвращения; поддержку систем вооружения; поставку и поддержку секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и позволит повысить безопасность страны-партнера в регионе Персидского залива.

Основным подрядчиком поставки выбрана RTX Corporation. В случае подписания связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.