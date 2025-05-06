Войти
Lenta.ru

Стало известно о возможности запустить корабль Orion на ракете New Glenn

198
0
0
Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin.

Lockheed Martin: Корабль Orion можно запустить на ракете New Glenn

Вместо сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) пилотируемый корабль Orion можно запустить на тяжелой ракете New Glenn. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам вице-президента по исследованию космоса и руководителя программы Orion в корпорации Lockheed Martin Кирк Ширемана, использование SLS с Orion является самым быстрым способом вернуть американцев на Луну.

Тем не менее, по его мнению, возможны и другие способы, в частности запуск Orion на New Glenn, что потребует некоторых модификаций, которые, однако, не будут слишком сложными. «Если администрация захочет изменить архитектуру, мы будем рады работать с ними и достичь целей администрации», — сказал менеджер.

В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны на корабле Orion, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.

В январе американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Orion КК
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
SLS
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
  • 05.05 22:30
  • 0
Ответ на "Модернизированный белорусскими инженерами ЗРК "Печора" прошел успешные испытания боевыми пусками"
  • 05.05 22:00
  • 0
Ответ в теме "Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)"
  • 05.05 21:36
  • 16
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 05.05 17:28
  • 1
Начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики России к этому, хотели решить проблему Донбасса мирными средствами - Путин
  • 05.05 13:23
  • 8758
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 11:05
  • 34
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 05.05 10:46
  • 53
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.05 05:06
  • 78
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 05.05 02:38
  • 3
Елена Дружинина: Предприятия все чаще обращаются за новыми знаниями к науке
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения