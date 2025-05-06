Путин и Моди высказались за необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево.

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба президента России сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате варварского нападения террористов 22 апреля в г. Пахалгам в южном Кашмире. С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.

В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям.

Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы - это общий праздник. Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.