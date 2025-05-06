Дополнительные американские системы ПВО будут отправлены на Украину (The New York Times, США)

NYT: на Украину будут переброшены дополнительные ЗРК "Пэтриот"

Из Израиля на Украину будет переброшен один ЗРК "Пэтриот", обсуждается возможность доставки еще одного комплекса из Европы, пишет The New York Times. Но даже если эти две системы окажутся на Украине, ВСУ все равно не смогут противостоять российским ударам.

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Находящийся в Израиле зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" после модернизации будет отправлен на Украину, об этом в последние дни сообщили бывшие и действующие американские официальные лица. Тем временем западные союзники обсуждают вопросы логистики, намереваясь отправить еще один комплекс из Германии или Греции.

Эти источники, попросившие об анонимности в связи с секретным характером обсуждаемого вопроса, отказались сообщить, каково мнение президента Трампа о решении отправить на Украину дополнительные системы "Пэтриот".

Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляет информацию о количестве и местах размещения оборонительных систем вооружения, сказал пресс-секретарь совета Джеймс Хьюитт. "Президент Трамп ясно дал понять: он хочет, чтобы боевые действия на Украине закончились, и чтобы убийства прекратились", — сказал он.

Бывший чиновник Белого дома сказал, что администрация Байдена заключила это соглашение с Израилем в сентябре, то есть до выборов, которые выиграл Трамп. Министерство обороны в своем заявлении отметило, что "оно продолжает поставлять Украине боевую технику из ранее согласованных" объемов, имея в виду вооружения из существующих запасов и новые закупки.

Поставка ЗРК, о которой ранее не сообщалось, происходит в момент, когда Россия усиливает свои удары по Украине. 24 апреля она нанесла ракетный удар по Киеву, который стал самым смертоносным с прошлого лета.

Год назад союзники не смогли дать положительный ответ на требование президента Украины Владимира Зеленского поставить семь комплексов "Пэтриот". Хотя на Украине сейчас есть восемь таких ЗРК, из них в рабочем состоянии только шесть. Еще два находятся в ремонте, сообщил американский источник. Вместе с одним ЗРК из Израиля и одним из Германии или Греции Украина в общей сложности будет располагать десятью системами "Пэтриот", главным образом для защиты столицы Киева.

Россия в последнее время активизировала удары, а Трамп смягчил тональность своих публичных заявлений по поводу конфликта в пользу Украины.

В прошлые выходные на похоронах папы римского Франциска в Риме Трамп провел дружескую встречу с Зеленским. Состоялась она после катастрофического разговора двух руководителей в феврале в Овальном кабинете. Трамп смягчил свои негативные высказывания о Зеленском и усомнился в серьезности настроя России на мирные переговоры. Отложенная сделка с Украиной по минералам была подписана в среду, и это открыло возможности для дополнительных поставок военной помощи из США.

Как сказал в субботу журналистам в Киеве Зеленский, сделка по добыче полезных ископаемых может означать, что США отправят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Согласно правилам США по экспорту военной техники, Америка должна утверждать любые поставки зенитно-ракетных систем "Пэтриот" американского производства на Украину, даже если они будут осуществляться через другие страны. Таких комплексов мало, и их развертывание часто становится игрой на удачу в горячих точках в попытке выяснить, в каком глобальном кризисе эти системы понадобятся больше всего для защиты американских войск, баз и союзников.

Трамп сделал прекращение конфликта важной целью внешней политики США, но в то же время он переворачивает эту политику с ног на голову. Трамп часто восхищается президентом России Владимиром Путиным и берет на вооружение некоторые российские тезисы и заявления. Например, он подчеркивает, что Украину нельзя принимать в НАТО, и что Киев несет ответственность за конфликт.

С начала войны Зеленский неоднократно просил больше систем "Пэтриот", утверждая, что они чрезвычайно важны для защиты его страны. Каждый наземный комплекс "Пэтриот" включает в себя мощную радиолокационную станцию и мобильные пусковые установки, производящие пуски с целью перехвата приближающихся ракет противника.

Соединенные Штаты впервые отправили ЗРК "Пэтриот" на Украину в апреле 2023 года. К январю 2024 года уже обнаружилась нехватка ракет для этого комплекса.

В пятницу пресс-секретарь ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. "Мы действительно ждем" новых поставок, сказал он.

Вступив в должность, Трамп неоднократно отвечал отказом на просьбы Зеленского поставить больше ЗРК "Пэтриот", хотя украинский президент в последнее время предлагает их купить. Отвечая три недели назад на вопрос о просьбе Зеленского продать "Пэтриоты", Трамп сказал, что украинский лидер "всегда хочет приобрести ракеты". <…>

Зеленский и Трамп 26 апреля встретились на похоронах папы римского в Ватикане, что привело к очевидной перезагрузке их отношений после февральских переговоров в Овальном кабинете. Трамп и вице-президент Дж. Вэнс во время той встречи отчитали украинского президента, заявив, что он не выразил достаточной благодарности США за предоставленную помощь.

После похорон папы Зеленский сказал, что он провел разговор с Трампом о сделке, предусматривающей раздел прибыли от добычи полезных ископаемых на Украине. Трамп позже сказал, что Зеленский снова просил ракеты "Пэтриот".

"Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, — заявил Трамп журналистам. — Он говорит это уже три года". Но затем Трамп добавил: "Смотрите, он хочет сделать что-то хорошее для своей страны".

В среду Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение по минералам. Хотя в нем нет упоминания гарантий безопасности для Украины, сделка гарантирует возможность поставок американского оружия в эту страну, если мирное соглашение с Россией не будет достигнуто.

Хотя Украина по-прежнему получает оружие, поставки которого были разрешены Байденом, этим летом данные поставки, скорее всего, закончатся.

Производство ЗРК "Пэтриот" обходится как минимум в миллиард долларов, а обслуживают и эксплуатируют его 90 военнослужащих.

Согласно данным, собранным в Лондоне Международным институтом стратегических исследований, в настоящее время на вооружении по всему миру находится 186 систем "Пэтриот". Соединенным Штатам принадлежит примерно треть из этого количества. Они также направили множество систем в другие страны для защиты союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Несколько десятков ЗРК "Пэтриот" были отправлены в Индо-Тихоокеанский регион из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи, при этом Соединенные Штаты недавно перевели как минимум один комплекс на Ближний Восток для защиты Израиля.

У европейских союзников около 40 таких систем, в том числе восемь на Украине.

Девятый ЗРК "Пэтриот", который модернизируется в Израиле и будет отправлен на Украину, это более старая модель, о чем сообщили официальные лица в США. Ожидается, что он будет доставлен на Украину к этому лету. У Германии и Греции на двоих около 15 систем "Пэтриот", согласно данным Института стратегических исследований.

Аналитик по России Екатерина Степаненко, работающая в вашингтонском Институте изучения войны, сказала, что активизация российских ударов, наверняка имеет целью истощить запасы украинской противовоздушной обороны.