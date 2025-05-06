В Кремле с тревогой следят за напряженной обстановкой на индо-пакистанской границе - Песков

Готовятся контакты президента РФ с премьерами Индии и Пакистана

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин вскоре поговорит с премьерами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шабхазом Шарифом в связи с напряженностью на индо-пакистанской границе, за которой в Кремле следят с большой тревогой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается контактов, мы вас проинформируем. Совсем скоро", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о ситуации на индо-пакистанской границе, Песков заявил: "Безусловно, мы с большой тревогой следим за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе".

Он напомнил, что обе страны являются партнерами для России, причем Индия - стратегический партнер.