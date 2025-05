TNI: сделка по недрам с Киевом откровенно невыгодна США

Заключение сделки по недрам фактически значит, что США останутся привязаны к Украине на годы, если не десятилетия вперед, пишет TNI. Зеленскому, констатирует автор статьи, удалось втянуть американцев в невыгодную кабалу – без каких-либо ответных гарантий.

Брэндон Вайхерт

Дональд Трамп победил на выборах во многом благодаря тому, как убедительно он в ходе избирательной кампании критиковал бывшего президента Джо Байдена, а затем бывшего вице-президента Камалу Харрис за их подход к украинскому конфликту.

Трамп винил Байдена и Харрис в том, что они, словно сомнамбулы, не приходя в сознание, шагают к войне с Россией из-за судьбы Украины. Он во всеуслышание сетовал на угрозу ядерной войны, которая может разгореться из-за поддержки Украины со стороны США и НАТО. Трамп уверял, что конфликт бы ни за что не начался, переизберись он в 2020 году. И поклялся, что, когда он вернется в Белый дом, то немедленно “прекратит кровопролитие”.

Что ж, пока ничего из этого мы не видим.

На минувшей неделе команда Трампа заключила с Киевом новую сделку по недрам, которая фактически гарантирует, что США останутся привязаны к Украине на годы, если не десятилетия вперед. Правительства США и Украины рекламируют сделку как крупную победу. Для Украины это, безусловно, так. США же она сулит лишь расширенные обязательства по защите Киева — причем на этапе, когда Вашингтон и так уже перегружен по всему миру.

Суть сделки по украинским недрам

Самой сделке как таковой еще могли бы найтись оправдания, если бы она обещала США огромные экономические выгоды. Однако в ее нынешнем виде она охватывает лишь разведку и эксплуатацию новых месторождений. Ни один из действующих проектов по переработке и обогащению в нее не вошел.

Более того, по условиям сделки, украинское правительство получит полное право собственности на любые ресурсы, которые обнаружит будущая геологоразведка. Иными словами, исключительно Киев будет решать, от каких ресурсов американцам будет дозволено получать прибыль.

Разумеется, это выгодная сделка для украинской стороны. Но что от этого получат американцы?

Не забывайте, что примерно 40% месторождений редкоземельных металлов Украины находятся в той части страны, которую продолжает удерживать Россия. Если допустить, что Москва сохранит за собой эти территории по итогам мирного урегулирования, она не подпустит американцев и близко к ним — по крайней мере, не стребовав причитающегося.

Затем предполагается создание Инвестиционного фонда реконструкции Украины. Как явствует из названия, именно он оплатит восстановление разоренной страны. В этом фонде Вашингтон и Киев получат равные доли, и у США не будет права вето на будущие проекты в области развития.

Иными словами, американские налогоплательщики оплатят минимум половину расходов на восстановление Украины, а Вашингтон даже не получит права голоса, и Киев сможет тратить эти деньги по своему усмотрению. Ничего подозрительного в этой договоренности не видите? Также следует помнить, что строительство — одна из самых коррумпированных отраслей в мире, а Украина давно слывет одной из самых коррумпированных стран в Европе.

Тех американцев, которые надеются, что США вернут хотя бы часть вложенных денег, придется огорчить: в соглашении прямо указано, что прямого вознаграждения за помощь, оказанную США Украине во время боевых действий, не предусмотрено.

Сделка недрам невыгодна Америке

Наконец, вот решающий довод.

Администрация Трампа согласилась предоставить украинцам передовые технологии для разработки новых месторождений. Кроме того, американцы профинансируют проекты по добыче редкоземельных металлов на 50% — обеспечив при этом их защиту и безопасность. Действующие месторождения и шахты Украины под это соглашение не подпадают.

Иными словами, украинцы снова пытаются заманить американцев, чтобы те расширили и углубили свои обязательства по обороне. Это не в интересах Америки.

Очевидно, что американский народ глубоко симпатизирует украинцам и стойкости, которую они продемонстрировали на протяжении трехлетнего конфликта. Но опросы неизменно показывают, что они хотят, чтобы боевые действия поскорее закончилась, и чтобы США из них устранились. Однако если только в этой сделке не предусмотрено иных подвижных элементов, о которых еще не объявлено, она, наоборот, сулит Америке лишь еще бóльшие траты.

Будем надеяться, что за всем этим таится нечто большее, что не показывают публике. Потому что в ее нынешнем виде сделка, которую только что подписали администрации Трампа и Зеленского, откровенно невыгодна Америке.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.