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Военное обозрение

«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion

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Источник изображения: topwar.ru

Британия официально подтвердила готовность продать универсальные десантные корабли зарубежному заказчику. Речь идёт об УДК HMS Albion и HMS Bulwark, вывод из эксплуатации которых начался в декабре 2024 года.

Тогда оба вымпела покинули остававшиеся члены экипажа. С тех пор на борту находится лишь персонал, отвечающий за безопасность кораблей до их утилизации. Однако решено не отправлять их на металлолом, а продать иностранному партнёру. Как указывается в издании UK Defence Journal, Минобороны в ответ на депутатский запрос заявило, что соответствующее предварительное соглашение было подписано с Бразилией.

На вопрос о том, как рассчитывалась цена продажи кораблей, в военном ведомстве ответили, что «нет возможности предоставить дополнительную информацию из-за коммерческой конфиденциальности». При этом в прессе озвучивалась информация о весьма скромной стоимости потенциальной сделки, которая, как утверждается, составляет всего около £20 млн.

Источник изображения: topwar.ru

Оба вертолётоносца играли центральную роль в десантных операциях флота её величества на протяжении десятилетий

- отмечает автор.

Как указывается на сайте ВМС Британии, корабли класса Albion «называют швейцарским ножом королевского флота» за его мощные десантные возможности. Теперь их задачи должны выполнять десантные корабли типа Bay.

HMS Albion и HMS Bulwark полным водоизмещением 18,5 тыс. тонн были переданы флоту в 2003-2004 годах. С момента начала их службы моряки столкнулись с некомплектом экипажей. Со временем к этой проблеме добавилось ухудшающееся техническое состояние кораблей. Последний раз они выходили в море в 2023 и 2017 годах соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
HMS Albion
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