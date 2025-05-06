Аналитик Коротченко: ОПК России должен быть лидером из-за подготовки ЕС к войне
В ближайшие несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен усилить свои позиции на фоне подготовки Европейского союза (ЕС) к войне. Об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, Москве стоит подготовиться на случай возможного конфликта с Европой. Он напомнил, что в данный момент страны ЕС активно переводят свою экономику на военные рельсы, так что России важно сохранять лидерство в производстве современного вооружения.
Игорь Коротченко
редактор журнала «Национальная оборона»
В качестве основных шагов Коротченко призвал увеличить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.
На Западе оценили шансы Европы в возможной войне с Россией
Перевооружение вряд ли поможет странам Евросоюза, так что в потенциальном военном конфликте с Россией у них нет шансов. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Алекс Крайнер.
Алекс Крайнер
военный аналитик
По его словам, европейские страны слишком долго зависели от Вашингтона и его оружия. Он добавил, что у Европы нет хорошей армии, которая была бы в состоянии вести полноценные бои.
Крайнер подчеркнул, что в случае реального военного столкновения ЕС предстоит с нуля разрабатывать критически важные системы. Аналитик напомнил, что, помимо этого, процесс милитаризации еврозоны усложняется высокой стоимостью производства оружия и техники — России это обходится в 16 раз дешевле.
Европу назвали препятствием на пути к миру на Украине
Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что сейчас Европа является основным препятствием на пути к миру на Украине.
По его словам, вклад европейских стран в обороноспособность Киева серьезно усугубляет конфликт. «Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — подчеркнул специалист.
Он выразил уверенность, что именно Евросоюз следует считать ответственным за развязывание конфликта. Риттер заметил, что американская сторона в данный момент активно старается склонить Украину к диалогу с Россией, однако страны Европы делают вид, что вообще никак не связаны с кризисом. «И это ошибка. Украина и Европа виноваты в начале конфликта», — заключил бывший разведчик.