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В России высказались о подготовке к «реальной войне» с Европой. Когда может начаться конфликт?

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Аналитик Коротченко: ОПК России должен быть лидером из-за подготовки ЕС к войне

В ближайшие несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен усилить свои позиции на фоне подготовки Европейского союза (ЕС) к войне. Об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Москве стоит подготовиться на случай возможного конфликта с Европой. Он напомнил, что в данный момент страны ЕС активно переводят свою экономику на военные рельсы, так что России важно сохранять лидерство в производстве современного вооружения.

Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году

Игорь Коротченко

редактор журнала «Национальная оборона»

В качестве основных шагов Коротченко призвал увеличить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.


На Западе оценили шансы Европы в возможной войне с Россией

Перевооружение вряд ли поможет странам Евросоюза, так что в потенциальном военном конфликте с Россией у них нет шансов. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Алекс Крайнер.

Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией

Алекс Крайнер

военный аналитик

По его словам, европейские страны слишком долго зависели от Вашингтона и его оружия. Он добавил, что у Европы нет хорошей армии, которая была бы в состоянии вести полноценные бои.

Крайнер подчеркнул, что в случае реального военного столкновения ЕС предстоит с нуля разрабатывать критически важные системы. Аналитик напомнил, что, помимо этого, процесс милитаризации еврозоны усложняется высокой стоимостью производства оружия и техники — России это обходится в 16 раз дешевле.

Европу назвали препятствием на пути к миру на Украине

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что сейчас Европа является основным препятствием на пути к миру на Украине.

По его словам, вклад европейских стран в обороноспособность Киева серьезно усугубляет конфликт. «Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — подчеркнул специалист.

Он выразил уверенность, что именно Евросоюз следует считать ответственным за развязывание конфликта. Риттер заметил, что американская сторона в данный момент активно старается склонить Украину к диалогу с Россией, однако страны Европы делают вид, что вообще никак не связаны с кризисом. «И это ошибка. Украина и Европа виноваты в начале конфликта», — заключил бывший разведчик.

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