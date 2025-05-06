Госдеп США одобрил обслуживание истребителей F-16 ВС Украины – DSCA

ЦАМТО, 5 мая. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по обучению персонала и обслуживанию истребителей F-16, а также поставку сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 310,5 млн. дол. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 2 мая.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и предоставления услуг для поддержки истребителей F-16.

Запрос также включает выполнение модификации и модернизации самолетов; обучение личного состава, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой; запасные части, расходные материалы и принадлежности, ремонт и поддержку возвращения; наземное оборудование; поставку и поддержку секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить боеспособность страны-партнера в Европе.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг и оборудования усилит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечивая эффективную подготовку пилотов и повышая унификацию с ВС США посредством совестной комплексной подготовки.

Основными подрядчиками реализации программы выбраны компании Valiant Integrated Services, Top Aces Corporation, Lockheed Martin Aeronautics, Pratt and Whitney, Snap-on, Inc., BAE Systems, AAR Corporation, Comsetra, LLC. В случае подписания связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

По существу это первое разрешение на поставку Украине оружия американского производства после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

В конце апреля в соцсетях были опубликованы фото погрузки на борт самолета Ан-124 компании "Антонов" нескольких фюзеляжей F-16, хранившихся на базе ВВС США "Дэвис-Монтан" в штате Аризона. Предполагалось, что они могут использоваться в качестве источника запчастей для переданных европейскими странами ВС Украины истребителей.