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Военное обозрение

«Румыния не справляется»: Киев и Прага договорились о создании в Чехии нового центра подготовки украинских пилотов на истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Украина будет готовить пилотов для истребителей F-16 в Чехии, Киев и Прага договорились открыть новый центр подготовки на чешской территории. Об этом заявил Зеленский по итогам переговоров с властями Чехии.

Новый центр подготовки пилотов истребителей F-16 будет открыт в Чехии, Киеву необходимо как можно больше летчиков, способных пилотировать американские самолеты, нынешние объемы его не устраивают. Сейчас основная подготовка украинских пилотов идет в Румынии, где западная коалиция вместе с компанией Lockheed Martin создали центр подготовки, специализирующийся на F-16. Кроме украинцев, там обучаются пилоты и из других стран, так что большое количество летчиков для ВС ВСУ подготовить не получается. В Чехии, по задумке Зеленского, получится сосредоточиться на подготовке только украинских пилотов.

Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары ежедневно продолжаются, и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такая школа, такие школы смогли открыть за пределами Украины. И это будет. Мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений.

- заявил «нелегитимный» на пресс-конференции по итогам переговоров.

Подробности создания центра пока не сообщаются, но быстро сделать это не получится, видимо, договорились на перспективу. Киев ожидает в скором времени поступления большого количества истребителей F-16 из Европы, в первую очередь из Нидерландов. К тому же США одобрили сделку по поддержке боеспособности переданных Украине истребителей и даже передали Киеву несколько разобранных F-16 с кладбища самолетов, потребовав за этот хлам 310 млн. долларов.

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Страны
Нидерланды
Россия
Румыния
США
Украина
Чехия
Продукция
F-16
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Lockheed-Martin
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