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Украина будет готовить пилотов для истребителей F-16 в Чехии, Киев и Прага договорились открыть новый центр подготовки на чешской территории. Об этом заявил Зеленский по итогам переговоров с властями Чехии.
Новый центр подготовки пилотов истребителей F-16 будет открыт в Чехии, Киеву необходимо как можно больше летчиков, способных пилотировать американские самолеты, нынешние объемы его не устраивают. Сейчас основная подготовка украинских пилотов идет в Румынии, где западная коалиция вместе с компанией Lockheed Martin создали центр подготовки, специализирующийся на F-16. Кроме украинцев, там обучаются пилоты и из других стран, так что большое количество летчиков для ВС ВСУ подготовить не получается. В Чехии, по задумке Зеленского, получится сосредоточиться на подготовке только украинских пилотов.
- заявил «нелегитимный» на пресс-конференции по итогам переговоров.
Подробности создания центра пока не сообщаются, но быстро сделать это не получится, видимо, договорились на перспективу. Киев ожидает в скором времени поступления большого количества истребителей F-16 из Европы, в первую очередь из Нидерландов. К тому же США одобрили сделку по поддержке боеспособности переданных Украине истребителей и даже передали Киеву несколько разобранных F-16 с кладбища самолетов, потребовав за этот хлам 310 млн. долларов.