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ЦАМТО

Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета США в 2026 ф.г. на 13%

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

ЦАМТО, 5 мая. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% – до 1,01 трлн. долл. в 2026 ф.г., следует из проекта федерального бюджета, опубликованного 2 мая Белым домом.

Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы.

Как отмечает "РИА Новости", увеличение бюджета Пентагона на 113,3 млрд. долл. (по сравнению с 2025 ф.г.) включает первый взнос на создание системы ПРО "Золотой купол", финансирование создания истребителя нового поколения F-47, модернизацию ядерных возможностей.

Как говорится в документе, бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13% для достижения целей "сдерживания через силу". Средства пойдут на "первый взнос на разработку и развертывание" системы ПРО "Золотой купол", поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту США от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих, говорится в документе.

Как отмечает "РИА Новости", среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 млрд. долл. предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой – опередить Китай в возвращении человека на Луну. Еще 1 млрд. долл. запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс.

В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.

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Истребитель 5 поколения
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