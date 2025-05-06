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ЦАМТО

Канцлер Австрии Штокер: Вена намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

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Здание Министерства обороны Австрии
Здание Министерства обороны Австрии.
Источник изображения: Ninetails/ Shutterstock/ FOTODOM

ЦАМТО, 5 мая. Австрия намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью информагентству APA и газете Kleine Zeitung.

По словам К.Штокера, Австрия намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП.

Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил К.Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 млрд. евро на оборонные цели. По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства.

"Я считаю это (участие в программе – ред.) правильным шагом, потому что… система совместима с ним (нейтралитетом – ред.)", – подчеркнул К.Штокер в интервью СМИ.

Как напоминает "РИА Новости", инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

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