ЦАМТО, 5 мая. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок для армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году.

Как передает "РИА Новости", это следует из заявления П.Хегсета на сайте Минобороны США.

"Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии Дэниелу Дрисколлу поручено поставить к 2027 году на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели", – говорится в заявлении П.Хегсета на сайте Пентагона.

В качестве других целей указывается, в том числе, необходимость поставки к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта (ИИ) к 2027 году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028 году.

Кроме того, министр обороны США поручил прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить "неэффективные или избыточные" программы, оптимизировать запасы армии в соответствии со стратегическими потребностями и отказаться от "расточительных" контрактов.

При этом в сфере реструктуризации армии одним из приоритетов называется стратегическая перегруппировка сил для оптимизации сдерживания и быстрого развертывания в целях защиты территории США и "сдерживания" Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур, отмечает "РИА Новости".