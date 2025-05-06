Пентагон решил не посылать свои авианосцы на учения в Средиземноморье, там будут представлены АУГ Британии и Италии

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НАТО начинает крупнейшие за последние месяцы военные учения в Средиземноморье. Британская пресса сообщает, что в этих учениях «ключевую роль планирует сыграть британский королевский флот».

Военные манёвры пройдут преимущественно в Ионическом море, включая район Сицилии, с 5 по 11 мая. В учениях будет принимать участие флагман ВМС Британии авианосец «Принц Уэльский» с истребителями F-35B Lightning на борту, а также субмарина класса Astute.

В общей сложности, в маневрах планируется задействовать две АУГ, 21 боевой надводный корабль, три подлодки, 41 истребитель, 10 патрульных самолётов, 19 вертолётов и около 9 тысяч военнослужащих. Это без учёта наземных служб.

Вторая авианосная ударная группа – итальянская. ВМС Италии отправят на учения свой авианосец ITS Cavour, введённый в эксплуатацию в 2007 году.

Командующий британской ударной группой Джеймс Блэкмор:

Это важный момент в глобальном развёртывании британской авианосной ударной группы, который проверит наши навыки вместе с союзниками по НАТО в регионе, имеющем основополагающее значение для безопасности Великобритании. Мы с большой гордостью начинаем операции в Средиземном море. Я знаю, что британский и союзный обслуживающий персонал на военных кораблях и самолётах ударной группы готов к действиям.

Основной упор делается на противолодочные маневры.

В маневрах задействованы также корабли ВМС Испании, Норвегии, Канады, Турции, Португалии и других стран НАТО, включая США. Но участие США будет весьма ограниченным. Пентагон свои авианосцы для участия в этих маневрах в Средиземном море решил не посылать. В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что европейцы должны увеличить свои военные расходы, чтобы «повысить уровень собственной безопасности». В Лондоне заявили о готовности пойти на рост военных расходов - за счёт урезания других статей расходов.