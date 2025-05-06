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Вестник Мордовии

По опыту СВО танк Chonma2 получил новую пушку, КАЗ и двигатель в 1500 л.с.

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Северокорейский танк Chonma 2 после доработки перестал походить на Т-14 "Армата" и больше стал напоминать западные модели.

Судя по фотографиям, сделанным во время визита руководителя КНДР Ким Чен Ына на предприятие, где выпускается бронетанковая техника, у новейшей версии боевой машины доработали конструкцию башни, она стала еще более защищенной, причем не только в лобовой части, но и в области крыши.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Опыт военных конфликтов последних лет, в том числе СВО, продемонстрировал необходимость обязательного наличия на бронетехнике комплексов активной защиты, способных сбивать, например, атакующие беспилотные летательные аппараты. О том, что в этой стране существует работающий КАЗ, стало известно еще два года назад, сейчас его установили на реальную машину.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В обнародованном сообщении агентства ЦТАК говорилось о том, что подтверждена наукоемкость и надежность проекта сверхмощных двигателей, тем самым создали надежную гарантию серийного производства. Как считают специалисты, речь может идти о силовой установке в 1500 л.с. Его демонстрировали ранее. Учитывая, что масса Chonma 2 может превышать 55 тонн, такой двигатель ему очень понадобится.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Любопытно, что на одной из фотографий можно увидеть несколько танков с более длинными, чем обычно, стволами орудий: есть предположение, что это было сделано с помощью фотошопа, однако, не исключено, что, по опыту СВО, где наши танки часто бьют с закрытых позиций непрямой наводкой, северокорейцы решили придать новым танкам возможность играть роль хорошо защищенных самоходно-артиллерийских установок.

Так ли это, мы, вероятно, увидим на военном параде, который пройдёт в столице КНДР - Пхеньяне.

Роман Катков

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КНДР
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Персоны
Ким Чен Ын
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