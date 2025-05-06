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Интерфакс-АВН

Иран испытал новую баллистическую ракету средней дальности - министр обороны

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Азиз Насирзаде
Азиз Насирзаде.
Источник изображения: wikimedia.org

Глава военного ведомства предупредил об атаках на военные базы США в регионе в случае ударов по Ирану

Дубай. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде сообщил о состоявшемся 17 апреля испытании новой твердотопливной баллистической ракеты Qassem Basir.

Телеканалу IRIB 2 Насирзаде рассказал, что новая ракета с дальностью полета 1,2 тыс. км будет обладать лучшей маневренностью в сравнении с предыдущими, будет "неуязвима для таких систем ПВО, как THAAD и Patriot", которые есть у Израиля.

Насирзаде также предупредил США, что "если на нас нападут или навяжут нам войну, мы мощно ответим".

"Мы атакуем их интересы и их базы, и в этом отношении мы не будем колебаться или учитывать какие-либо ограничения. (...) Мы не враги соседним странам, они наши братья, нашими целями на их территории станут американские базы", - подчеркнул глава иранского военного ведомства.

Насирзаде отметил: "К сожалению, мы видим, что, с одной стороны, американские чиновники заявляют, что они честны и открыты к переговорам, а с другой - регулярно различными способами угрожают Исламской республике военным нападением".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Накануне Трамп в интервью NBC News заявил, что считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

"Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии - ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, что может им лучше использовать ее?" - заявил американский лидер.

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Patriot ЗРК
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Трамп Дональд
Проекты
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