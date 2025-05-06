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Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что решение о новых санкциях против РФ будет зависеть от действий Москвы в рамках украинского урегулирования

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования.

"Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в сенате США законопроект о санкциях.

Он отметил, что стремится заключить это соглашения, в частности, из-за огромных расходов. "Европа тратит на Украину только треть тех денег, что тратим мы", - указал президент США. По его словам, предыдущая администрация США никак не контролировала поток денежных средств.

Трамп указал, что для Европы вопрос урегулирования конфликта на Украине важнее, чем для США. Он добавил, что европейские лидеры просили его позвонить президенту России Владимиру Путину "очень много раз", "потому что он не отвечал на их звонки".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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