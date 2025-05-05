Путин заявил, что у России хватит сил и средств завершить спецоперацию на Украине (Reuters, Великобритания)

Путин: у России хватит сил и средств, чтобы довести СВО до нужного результата

На экраны вышел документальный фильм “Россия. Кремль. Путин. 25 лет”, сообщает Reuters. Российский лидер поделился с журналистом Павлом Зарубиным сокровенным. Он отметил, что не ощущает себя вершителем судеб и дышит одним воздухом с миллионами россиян.

— Российский лидер заявил, что его страна достигнет поставленных целей на Украине.

— Путин выразил надежду, что необходимости применять ядерное оружие не возникнет.

Президент Владимир Путин заявил в воскресенье, что у России достаточно сил и ресурсов, чтобы довести конфликт на Украине до логического завершения. При этом он выразил надежду, что необходимости применять ядерное оружие не возникнет.

В феврале 2022 года Путин ввел на территорию Украины тысячи российских солдат. Это спровоцировало крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой и острейшее противостояние между Москвой и Западом со времен холодной войны.

С тех пор были убиты и ранены сотни тысяч солдат. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец “кровопролитию”, которое его администрация назвала опосредованной войной между США и Россией.

В фильме государственного телевидения под названием “Россия. Кремль. Путин. 25 лет” о четверти века Путина у руля страны репортер поинтересовался у российского лидера о риске ядерной эскалации из-за конфликта на Украине.

“Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки, — заявил Путин подле портрета царя Александра III, консерватора XIX века, подавлявшего инакомыслие. — Не было необходимости применять ядерное оружие и, надеюсь, и не потребуется”.

“У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом”, — продолжил он.

Трамп уже несколько недель дает понять, что разочарован неспособностью Москвы и Киева прийти к соглашению о прекращении огня. Кремль же утверждает, что конфликт настолько сложен, что стремительный прогресс, которого добивается Вашингтон, затруднителен.

Бывший президент США Джо Байден, лидеры Западной Европы и Украины назвали российскую спецоперацию имперском захватом земель. Они неоднократно клялись разгромить войска Москвы, которые контролируют около пятой части Украины.

Путин подает конфликт как переломный момент в отношениях Москвы с Западом. Последний, по его словам, унизил Россию после падения Берлинской стены в 1989 году тем, что расширил НАТО и посягнул на сферу влияния Москвы.

Трамп предупредил, что конфликт грозит перерасти в третью мировую войну. Бывший директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что в конце 2022 года был реальный риск применения Россией ядерного оружия против Украины, хотя Москва это утверждение отвергла.

Путин у власти

Болеющий Борис Ельцин назначил бывшего подполковника КГБ временно исполняющим обязанности президента в последний день 1999 года. С тех пор он управляет Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, который правил страной 29 лет до своей смерти в 1953 году.

Российские диссиденты — большинство из которых сейчас находится в тюрьме или за границей — считают Путина диктатором, выстроившим хрупкую личную власть на подхалимаже и коррупции. По их мнению, он ведет Россию к упадку и смятению.

Сторонники же называют Путина, чей рейтинг, по данным российских социологов, превышает 85%, спасителем. Он дал отпор спесивому Западу и положил конец хаосу, разразившемуся с распадом Советского Союза в 1991 году.

Тщательно срежиссированная кинолента государственного телевидения дала зрителям редкую возможность заглянуть в личную жизнь российского президента, печально известного своей закрытостью. На кадрах Путин угощает главного кремлевского корреспондента Павла Зарубина шоколадом и кефиром на своей личной кремлевской кухне.

Путин сказал, что впервые преклонил колени в молитве во время теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. Тогда чеченские боевики взяли в заложники более 900 человек. Более 130 из них погибли.

“Я не ощущаю себя политиком, который вершит судьбы людей”, — сказал Путин о своих 25 годах у власти в качестве президента и премьер-министра. “Я продолжаю дышать одним воздухом с миллионами россиян. Это очень важно. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало”, — заключил он.