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Военное обозрение

NYT: США одобрили передачу Украине одной системы ПВО Patriot старой версии, ранее прикрывавшей Израиль

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Источник изображения: topwar.ru

Киев получит одну американскую систему ПВО Patriot, США одобрили передачу Украине одного комплекса, базировавшегося ранее в Израиле. Но только после ремонта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США.

По данным издания, Вашингтон одобрил передачу Киеву одного ЗРК Patriot старой версии, какой — не уточняется. Ранее данный комплекс нес службу в Израиле, на данный момент он проходит необходимый ремонт, после чего будет доставлен на Украину. Предположительно, уже к лету, т. е. в конце мая. Еще один комплекс может поставить Греция или Германия, этот вопрос еще на рассмотрении, окончательное решение еще не принято.

Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции.

— заявил один из чиновников.

Сама Украина ранее получила от США и других союзников восемь систем ПВО Patriot, но на сегодняшний день две из них находятся на ремонте, и когда он закончится, никто не знает. К остальным шести практически закончились ракеты, поэтому их берегут на самый крайний случай. Новые ракеты американцы не поставляют, а у союзников их попросту нет. Та же самая ситуация и с комплексами Patriot, даже если какая-то страна и захочет передать ЗРК Patriot Украине, то без разрешения США сделать этого не сможет.

Напомним, Зеленский даже предлагал Трампу купить у США десять систем ПВО Patriot по 1,5 млрд долларов за один, но президент США отказал.

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Страны
Германия
Греция
Израиль
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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