Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования.

Во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" Владимир Путин напомнил, что на Западе все еще есть люди, разделяющие российские ценности. Причем некоторые из них даже сражаются на нашей стороне в рамках спецоперации. В частности, президент рассказал о подвигах французских граждан.

"Вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение так же, как и их деды и прадеды, – "Нормандия – Неман", – отметил он. Глава государства также рассказал об истории этого легендарного полка времен Второй мировой. В его составе сражались французские патриоты, которые после поражения Парижа перебрались в СССР и воевали совместно с советскими бойцами.

Кроме того, канал "Россия" сделал репортаж о выходцах из Пятой республики, воюющих в Донбассе. Стоит отметить, что французские СМИ до недавнего времени были согласны признавать только наличие сограждан, участвовавших в конфликте на стороне Украины, но после заявления Путина игнорировать реальность стало невозможно. И если некоторые медиа ограничились более или менее корректной констатацией факта, что есть французы, которые выступают на стороне России, то другие себя в выражениях не стесняли, описывая произошедшее громким словом "измена". При этом "измена" подразумевает переход во время войны на сторону противника, а Париж приложил немало усилий, доказывая отсутствие прямого столкновения с Москвой.

Выходит, что Пятая республика либо считает Россию врагом, с которым она так или иначе находится в состоянии конфликта, либо автор материала (который в своем тексте среди прочего упоминает о "полярном холоде на Восточном фронте" во время Второй мировой войны и прочих нелепостях) малообразован и не знает элементарных вещей.

Последнее, впрочем, не помешало ему с апломбом утверждать, что Россия "украла имя и память" антифашистской эскадрильи, хотя смешно видеть такие обвинения от представителя нации, которая устроила на своей территории обучение украинской бригады имени Анны Ярославны. Кроме того, если углубиться в историю названия "Нормандия – Неман", то изначально речь шла о подразделении Советской армии, так что ни о какой краже речь идти не может.

Отметив, что нынешняя "Нормандия – Неман" специализируется на работе с беспилотниками, "которые стали ключевым элементом в военных действиях России и Украины", автор в том же абзаце приходит к выводу, что данное "подразделение мало что значит в военном смысле" и вообще нечего беспокоиться – "это все российская пропаганда". Тут уж одно из двух: либо беспилотники важны и тогда работа с ними никак не может быть несущественной в военном плане, либо кто-то пытается выдать желаемое за действительность.

Судя по всему, ситуация с российским подразделением "Нормандия – Неман" настолько задела французские власти за живое, что в ход была пущена тяжелая артиллерия в лице генерала Жерома Пеллистранди. Он давно обладает репутацией главного военного эксперта республики, однако нынешняя "Нормандия – Неман" настолько стала ему поперек горла, что он признает ее существование сквозь зубы.

"Возможно, что и в самом деле существуют несколько французов, которые добровольно отправились сражаться на стороне России, поскольку нам известно, что существуют французские добровольцы, сражающиеся на стороне Украины, – рассуждает генерал Пеллистранди. – Эти люди сделали идеологический выбор… Среди них могут находиться французы, которые в данное время живут в России и которые окончательно порвали с Францией".

Использование названия "Нормандия – Неман" оскорбляет генерала Пеллистранди до глубины души: "Это глубоко шокирует, это скандально и недопустимо.

Речь идет о присвоении имени выдающегося подразделения, которое существует до сих пор. Я говорю о подразделении французских ВВС. Это настоящая манипуляция историей".

Изначально генерал Пеллистранди вообще заявлял, что "никакого активного французско-российского подразделения не существует, речь идет о личных инициативах, которые затеваются зачастую людьми, не являющимися военными". Впрочем, по крайней мере, он сказал правду о том, что эскадрилья "Нормандия – Неман" после Второй мировой войны влачила (с переменным успехом) некое существование в составе французской армии и существует до сих пор – хотя, к примеру, ее участие в бомбежках Сербии в 1999 году иначе как позором не назовешь. Место дислокации французской наследницы той эскадрильи – военная база № 118 Мон-де-Марсан.

В прошлом году в результате столкновения в воздухе двух истребителей Rafale погибли летчики, ранее служившие в эскадрилье, и таким образом она попала в новости. Большинство же французов понятия не имеют ни о ее существовании, ни о ее прошлом.

Кроме того, определять подразделение, которое участвовало в бомбежках Сербии, как "выдающееся", как минимум аморально. Да, когда-то историческая эскадрилья "Нормандия – Неман" действительно отличалась своим героизмом, но это было давно. И мирных жителей бомбами с обедненным ураном она не забрасывала.

И те французские летчики, которые честно сражались на советской стороне, отреклись бы от своих потомков.

Хотя французские СМИ с легкостью признают, что "сотни французов" сражаются на стороне Украины и поставки оружия из Франции идут, не прерываясь, тот факт, что есть и другие их граждане, которые сражаются на стороне России, на Западе переваривают с трудом.

Деятельно подливая масло в огонь конфликта и обучая украинских солдат на своей территории, Франция тем не менее не забывает, к примеру, "решительно осудить" участие северокорейских войск на стороне России. При этом военные Северной Кореи оказывали помощь в освобождении Курской области, которая является территорией России, в соответствии с заключенным между странами в прошлом году Договоре о всеобъемлющем партнерстве.

Однако Франция все равно будет осуждать любого, кто каким-то образом показал, что выступает на стороне России. И записывать собственных граждан в предатели, если они посмели не оправдать ее ожиданий.

Валерия Вербинина