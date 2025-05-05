Американский авианосец зашел в Южно-Китайское море на фоне военных учений США и Филиппин

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Американский атомный авианосец USS Nimitz вошел в Южно-Китайское море на фоне проводимых США и Филиппинами совместных военных учений Balikatan 2025, следует из сообщения 7-го оперативного флота.

"Нимиц" находится в зоне ответственности 7-го флота США, демонстрируя непоколебимую приверженность ВМС США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - говорится в сообщении.

По данным спутниковых снимков Европейского космического агентства (ESA), авианосец выполняет операции к западу от главного филиппинского острова Лусон.

В рамках начавшихся 21 апреля учений Balikatan на филиппинских островах Батан в центре Лусонского пролива части морской пехоты США развернули несколько противокорабельных комплексов NMESIS с дальностью действия 185 км, системы ПВО MADIS, а также разместили радар на севере Филиппин.

Лусонский пролив шириной примерно 250 км между Филиппинами и Тайванем соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном. Он является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в открытый океан, отмечает издание Newsweek. Развертывание комплексов NMESIS в регионе позволяет в случае необходимости установить контроль над прохождением военных кораблей через Лусонский пролив.

В конце апреля Китай заявил об установлении контроля над рифом Сэнди-Киархипелага Спратли в Южно-Китайском море, развернув там свой флаг, что вызвало новое обострение ситуации в регионе. Сэнди-Ки площадью около 200 кв метров позволяет Китаю в рамках международного права контролировать окружающую 12-мильную морскую зону. Но в нее попадает и филиппинский остров Титу в Южно-Китайском море, который Манила используют для отслеживания перемещений китайских ВМС.