Китай вывел на испытания новый амфибийный противотанковый комплекс, разработанный для проведения десантных операций на побережье

Источник изображения: topwar.ru

Китай начал испытания нового мобильного противотанкового комплекса, созданного на базе плавающей платформы ZTD-05. Как предполагается, данный комплекс разработан с перспективой применения на спорных территориях, в том числе и на Тайване.

Как пишет Defence Blog, новая платформа оснащена 12 противотанковыми ракетами HJ-10 в пусковых контейнерах. Данная ракета по своим характеристикам напоминает американский Javelin, но с увеличенной дальностью. Сама ракета HJ-10 оснащена усовершенствованной системой наведения и атакует цель сверху.

Данные ракеты традиционно размещались на более легкой мобильной платформе ZBD-04A, а сам комплекс под названием AFT-10 поставляется на вооружение НОАК. В этом же случае конструкторы выбрали для размещения ракет более тяжелую платформу ZTD-05, прекрасно чувствующую себя в воде. Данная машина специально разработана для проведения десантных операций, она способна действовать в прибрежных водах, высаживая десант на побережье.

Источник изображения: topwar.ru

Шасси ZTD-05, производимое компанией Norinco, обеспечивает повышенную броневую защиту и превосходную мобильность на воде по сравнению с более ранними моделями.

— пишет издание.

Выбор новой платформы для размещения ракет обусловлен возможностью разместить на ней большее количество средств поражения, что позволит при проведении операций насытить участок атаки большим количеством высокоточного оружия.