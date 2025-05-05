Путин заявил, что реакция россиян на СВО была такая, на которую он надеялся

По словам президента, в процессе СВО каждый гражданин РФ осознал, что именно он - и есть государство

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция российского общества на проведение СВО на Украине оказалась именно такой, на которую он надеялся.

"Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - сказал глава государства в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале ВГТРК.

По его словам, в процессе СВО каждый гражданин РФ осознал, что именно он - и есть государство. "Что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день. И его детей, и его семьи, и его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство - это он. И он - последний рубеж, последняя инстанция. Вот это как в войну, помните, в Великую Отечественную? Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва", - отметил президент.