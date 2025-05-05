Начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики России к этому, хотели решить проблему Донбасса мирными средствами - Путин

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Россия в 2014 году не могла начать СВО, поскольку не была готова к этому и стремилась к мирному разрешению проблемы Донбасса.

"Мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере строительства ВС, в сфере экономики и финансов. Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами", - сказал Путин в документальном фильме телеканала "Россия-1" (ВГТРК) "Москва. Кремль. Путин. 25 лет".

"Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - заметил он.

Так глава государства объяснил, почему СВО не могла начаться в 2014 году.

"В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом. Это то, что сейчас происходит. На Западе признают и в США об этом говорят", - сказал Путин.

"Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовал серьезного отношения к возможному развитию ситуации", - отметил он.

Президент также напомнил об истоках украинского кризиса. По его словам, он еще в 2007 году призвал западных партнеров принять суверенность России и скорректировать отношение к ней.

"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его на оставшиеся части. Самая большая из них - Россия, ее тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России и речь 2007 года", - напомнил Путин.

"Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, до коллег в надежде на то, что они услышат и скорректируют свое отношение к России. К сожалению, это не было услышано", - добавил он.