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Интерфакс-АВН

Британский и итальянский авианосцы с 5 мая начинают совместные учения в Ионическом море

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Авианосец ITS Cavour на военной базе Норфолк
Авианосец ITS Cavour на военной базе Норфолк.
Источник изображения: navalnews.com

Лондон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Британская авианосная ударная группа во главе с флагманом Королевского флота авианосцем HMS Prince of Wales и итальянская во главе с авианосцем ITV Cavour в понедельник, 5 мая, начнут совместные учения Med Strike в Ионическом море, сообщила газета The News.

В маневрах будут задействованы 21 военный корабль, три подлодки, 41 истребитель, в том числе истребители пятого поколения F-35B, 19 вертолетов, 10 патрульных противолодочных самолетов и более 8 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, США, Франции, Испании, Португалии, Норвегии и Турции.

В рамках учений, которые продлятся до 11 мая, британская и итальянская авианосные ударные группы отработают ряд совместных операций, в частности, по борьбе с подводными лодками.

Авианосец HMS Prince of Wales 22 апреля вышел с базы Портсмут на юге Англии в восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион в рамках операции Highmast. Во время похода он со своей корабельной группой проведет серию учений с союзниками и партнерами в Средиземном море, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, с Японией и Австралией.

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