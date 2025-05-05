"Цель Киева - "доить" Запад, а не перемирие". Захарова о публикации Ермака

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "разговоры о перемирии для киевского режима - это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Истинная цель Киева - "доить" Запад и распространять неонацистскую идеологию, а не перемирие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "ТВ Центр".

"Разговоры о перемирии для киевского режима - это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира. Их истинная цель - доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума - классическое поведение террористов. Только на Банковой еще и воруют предоставляемые миллиарды", - указала дипломат, комментируя публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем.