«Заменят устаревшие»: Ким Чен Ын ознакомился с производством новых танков, отметив прогресс КНДР в танкостроении

Источник изображения: topwar.ru

КНДР успешно проводит замену устаревших танков на новые современные машины собственной разработки. Об этом заявил Ким Чен Ын, посетивший ведущий танкостроительный завод республики, сообщает ЦТАК.

Лидер КНДР ознакомился с производством современных танков, разработанных конструкторами Северной Кореи, отметив большой прогресс. По его словам, новые машины соответствуют лучшим образцам танков иностранного производства, они заменят в Корейской Народной Армии устаревшие танки, принятые на вооружение еще в прошлом веке.

Замена бронетехники наших сухопутных войск прошлого века новейшими танками и бронемашинами является самым важным вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации сухопутных войск.

- заявил корейский лидер.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, новые танки отличаются новейшим комплексом активной защиты, средствами пассивной защиты и наличием комплекса радиоэлектронной борьбы. Также танки получили новый «сверхмощный» двигатель и силовую передачу. Другие подробности по новым танкам не сообщаются. В то же время в Пхеньяне намерены пересмотреть роль танков в современной войне с учетом конфликта на Украине.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в настоящее время, когда изменились субъективные и объективные условия, необходимо точно сформулировать военную функцию и роль танков в современной войне и направление их развития.

- сообщили в ЦТАК.