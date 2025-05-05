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Военное обозрение

«У Европы нет боеспособной армии»: Западный аналитик считает, что перевооружение не поможет ЕС в столкновении с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Европа планирует в ближайшее время перевооружиться для возможного столкновения с Россией. Однако это ей не поможет, считает западный финансовый аналитик Алекс Крайнер.

Брюссель в марте этого года принял новую оборонную стратегию Евросоюза, предусматривающую выделение порядка 800 млрд евро на перевооружение армий европейских государств. Как заявляет руководство ЕС, к 2030 году Европа должна быть готова к возможному столкновению с Россией. Но, как утверждает Крайнер, перевооружение европейцам не поможет, для того чтобы противостоять России в военной области, нужно гораздо больше. В том числе нужны армии, которые могли бы воевать, а их у Европы нет, потому что европейцы привыкли полагаться на американцев.

Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией. Они десятилетиями зависели от США и американского вооружения и логистики, даже в самых простых вещах. У Европы нет армии, способной вести полноценные боевые действия,

— заявил аналитик.

Европе нужно начинать всё сначала и разрабатывать собственную логистику, не зависящую от США, а также спутниковую связь. Создать боеспособную армию, которая сможет участвовать в боевых действиях без участия американцев. Создать военно-промышленный комплекс, способный производить боеприпасы в необходимом количестве и как можно дешевле.

Это лежит в плоскости экономики. В России производство снаряда калибра 152 миллиметров обойдется в 500 долларов. В Европе производство аналога — снаряда 155 миллиметров — будет в 16 раз дороже: восемь тысяч долларов за снаряд. И как они собрались воевать?

— добавил Крайнер.

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