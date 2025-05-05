«У Европы нет боеспособной армии»: Западный аналитик считает, что перевооружение не поможет ЕС в столкновении с Россией

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Европа планирует в ближайшее время перевооружиться для возможного столкновения с Россией. Однако это ей не поможет, считает западный финансовый аналитик Алекс Крайнер.
Брюссель в марте этого года принял новую оборонную стратегию Евросоюза, предусматривающую выделение порядка 800 млрд евро на перевооружение армий европейских государств. Как заявляет руководство ЕС, к 2030 году Европа должна быть готова к возможному столкновению с Россией. Но, как утверждает Крайнер, перевооружение европейцам не поможет, для того чтобы противостоять России в военной области, нужно гораздо больше. В том числе нужны армии, которые могли бы воевать, а их у Европы нет, потому что европейцы привыкли полагаться на американцев.
— заявил аналитик.
Европе нужно начинать всё сначала и разрабатывать собственную логистику, не зависящую от США, а также спутниковую связь. Создать боеспособную армию, которая сможет участвовать в боевых действиях без участия американцев. Создать военно-промышленный комплекс, способный производить боеприпасы в необходимом количестве и как можно дешевле.
— добавил Крайнер.