«Россия осознала меняющийся характер воздушных угроз»: в западной прессе оценили новую противодронную «ракету»

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Появляютс сообщения о разработке в России новой ракеты, созданной специально для противодействия угрозе со стороны небольших БПЛА.

Новый продукт призван удовлетворить потребность военных в изделии, способном осуществлять перехват недорогих, низкоскоростных малогабаритных дронов, используемых для нанесения ударов, разведки, корректировки артогня.

Несмотря на высокую эффективность против обычных угроз, таких как самолёты, вертолёты и высокоточные боеприпасы, нынешняя архитектура ПВО России имеет значительные ограничения в борьбе с небольшими и недорогими БПЛА

- указывается в издании Army Recognition.

Отмечается, что, наряду с технологической продвинутостью, такие системы, как «Панцирь-С1», «Тор-М2» и «Бук-М3», являются дорогостоящими в эксплуатации и обслуживании. Их ракеты, 9М330, 9М338 и аналогичные варианты, никогда не предназначались для ведения ближнего боя с небольшими и медленными целями.

Кроме того, налицо явная асимметрия между этими дорогостоящими перехватчиками и коммерческими дронами. Использование ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов для уничтожения беспилотника по цене 500 долларов не только нецелесообразно, но и истощает ценные запасы средств ПВО.

Утверждается, что новая противодронная ракета имеет X-образный корпус со складывающимся хвостовым оперением для компактного хранения. Наведение на цель осуществляется благодаря ИНС, работающей в сочетании с оптико-электронной ГСН. Фактически речь идёт не о «ракете» (подразумевающей реактивную тягу), а о дроне, специализирующемся на поражении БПЛА. То есть, не ракета против дрона, а дрон против дрона.

Масса изделия минимум в 20 раз меньше, чем у современных ракет сверхмалой дальности. 3-5 транспортно-пусковых контейнера могут разместиться в обычной укладке бойца весом до 10 кг.

Стоимость его производства, как утверждает западная пресса, оценивается ниже, чем у существующих в российском арсенале перехватчиков. Потенциально это позволит насытить передовые подразделения эффективным средством борьбы с БПЛА.

Появление такой системы говорит о том, что Россия осознала меняющийся характер воздушных угроз и соответствующим образом адаптирует свою оборонно-промышленную стратегию

- говорится в западной прессе.