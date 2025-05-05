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Военное обозрение

«Мы не хотим это брать на следующую войну»: министр обороны США назвал перечень «ненужной» техники

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HMMWV

На днях министр обороны США Пит Хегсет издал приказ сухопутным войскам о пересмотре технического облика армии, в соответствии с которым «под нож» попадает целый перечень изделий, как имеющихся, так и перспективных.

Так, применительно к старой матчасти, подлежат списанию лёгкие бронеавтомобили Humvee. В настоящее время в армии служат около 100 тыс. экземпляров этой техники, которая теперь подлежит замене на современные бронемашины JLTV с повышенной защитой.

Мы не хотим их брать на следующую войну

- пояснили по поводу HMMWV в Минобороны.

В числе старых образцов, которых ожидает вывод из строя, министр назвал и вертолёт AH-64D Apache. Эксплуатирующие его подразделения подлежат сокращению, так как эта версия ударной винтокрылой машины значительно дороже в обслуживании и имеет низкую боеготовность по сравнению с современной модификацией AH-64E.

AH-64D

Под удар попали и новые образцы техники. Так, министр потребовал прекратить закупку многоцелевой бронемашины AMPV, предназначенной для замены бронетранспортёра M113 родом из 1950-х годов.

M113 обычно составляют около 30% гусеничной техники в составе боевых групп бронетанковой бригады [примерный аналог БТГ]

- говорится в издании Defense One.

AMPV

При этом стоимость контрактов на новый БТР уже составила почти $1,6 млрд по цене $6,9 млн за единицу с расчётом закупить в конечном итоге 3030 экземпляров (до 2023 финансового года армией было получено 628 машин). Вместо AMPV принято решение обзавестись автономным [безэкипажным] транспортным средством:

Мы в ней [AMPV] не нуждаемся. Это коробка с гусеницами

- отметил министр.

Надлежит свернуть ряд программ по разработке новой техники. В частности, это касается проекта M10 Booker [о проблемах с которым недавно указывало «ВО»].

M10 Booker

В служебной записке содержится приказ отменить программу по созданию лёгкого танка M10 Booker, от которого армия открыто отказалась

- говорится в Defense One.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
HMMWV
JLTV
M113 БТР
Проекты
AMPV
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