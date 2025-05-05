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Интерфакс-АВН

Лавров призвал к урегулированию разногласий между Индией и Пакистаном политико-дипломатическими средствами - МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами, сообщает российское министерство иностранных дел.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под г.Пахалгам. С.В.Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, информирует МИД России.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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