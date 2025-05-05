Глава Генштаба Бельгии предлагает объявить кризисную ситуацию для ускорения закупок оружия

Солдаты из Бельгии и Люксембурга в военном аэропорту Мельсбрук в Мельсбруке, Бельгия.

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина призвал федеральное правительство объявить кризисную ситуацию, чтобы иметь возможность быстрее закупить вооружение, сообщает в субботу газета Het Laatste Nieuws.

"Либо война, либо мир, но сегодня мы находимся где-то посередине в гибридном состоянии, когда возрастает угроза", - заявил бельгийский генерал в интервью фламандскому изданию.

"Было бы хорошо, если бы правительство дало определение этому кризису. Таким образом, мы могли бы принять ряд мер, которые не стали бы принимать в мирное время", - добавил Вансина.

По его словам, сейчас Бельгия закупает вооружения в режиме мирного времени, через громоздкие и медлительные государственные рынки. При этом он указал на Россию, где, по его словам, "танки, самолеты и пушки производятся день и ночь".

Помимо ускорения закупок оружия, начальник Генштаба также озабочен усилением безопасности портов и цифровых сетей.