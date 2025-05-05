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Военное обозрение

Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко

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Источник изображения: topwar.ru

В современной войне дронов нас бьют, «как мух мухобойкой», и нас жалко. Хотя на земле, особенно, в стрелковом бою, российские военные имеют преимущество перед противником и в обороне, и в штурмах.

Так рассуждает в своем Telegram-канале российский военкор Александр Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск, которая произошла вчера. При этом он просит считать его рассуждения «нелепыми домыслами».

Сладков отмечает, что регионы Россия регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников, а теперь и для Черноморского флота не осталось безопасных мест базирования. По его мнению, из всего ЧФ на ход спецоперации оказывают заметное влияние только морские пехотинцы.

Журналист критикует и действия командования, отправляющего героические экипажи катеров Днепровской флотилии на патрулирование, хотя этим должны заниматься БЭКи и разведывательные БПЛА. Неплохо было бы задействовать и спутниковое наблюдение, но это, по мнению Сладкова, пока еще что-то из области фантастики.

Он считает, что примером для подражания для нашего руководства могли бы стать их предшественники из СССР, которые относительно быстро решили кадровый вопрос в военной авиации, когда в этом возникла срочная и острая необходимость. Они тогда создали значительное количество специализированных военных авиационных учебных заведений.

Точно так же, отмечает Сладков, следует действовать сейчас, приложив усилия для формирования квалифицированных кадров в сфере производства и эксплуатации беспилотной техники.

А самое главное, считает он, нужно максимально задействовать имеющиеся у наших Вооруженных сил средства поражения, которые пока что по неизвестной причине стараются не использовать. Это даст возможность сократить потери среди личного состава российских подразделений, действующих на передовой.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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