Что произойдет, если США откажутся от мирного соглашения между Украиной и Россией? (The Times, Великобритания)

The Times: полный отказ США от поддержки Украины маловероятен

Заявление Трампа о возможном выходе из переговорного процесса заставило понервничать западную общественность. Теперь главная интрига — что станет станет с поставками оружия Украине, пишет The Times. По мнению издания, у Трампа есть веские причины не прекращать военную помощь.

Том Болл, Хью Томлинсон

Такое чувство, будто президент Трамп понял, что улаживать конфликты гораздо сложнее, чем заключать сделки о недвижимости и хочет так или иначе выпутаться из мирных переговоров между Россией и Украиной.

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В свете предложений, которые успели выдвинуть он сам и его команда, некоторые в Киеве считают, что это по-своему даже неплохо.

Однако дипломатическая помощь — это одно, но есть перспектива, которая никому не по нраву: полностью лишиться военной поддержки США. Сам президент Зеленский признал, что без нее у Украины будет "мало шансов выжить".

Продолжит ли Трамп поставки оружия, если решит выйти из-за стола переговоров — неизвестно (хотя это не раз опровергал его госсекретарь Марко Рубио), и мысли об этом не дают покоя украинским и европейским лидерам.

Сам Трамп даже не собирается вносить ясности. Когда президенту задали этот же вопрос в интервью об итогах первых ста дней в должности, он ответил: "Я хочу оставить это большим, жирным секретом".

США предоставили Киеву оборудования и боеприпасов на сумму свыше 65 миллиардов долларов — почти половину от совокупной военной помощи союзников с начала российской спецоперации в 2022 году.

Перед тем как покинуть свой пост, президент Байден предпринял последнюю отчаянную попытку укрепить обороноспособность Киева и продавил дополнительный пакет на 1,25 миллиарда долларов — благодаря этому поставки американского оружия продолжаются до сих пор. Но и этот поток иссякает, а Трамп с момента вступления в должность не одобрил ни одного нового пакета. В последний раз поддержка США пресеклась на столь долгий срок в январе прошлого года, когда обсуждения в Конгрессе зашли в тупик.

Трамп волен поступить по своему усмотрению и не передавать Киеву неизрасходованное финансирование и оружие, уже выделенное из запасов Пентагона. Однако источники считают маловероятным, что он полностью свернет военную и экономическую помощь Киеву.

Считается, что президент опасается оказаться "крайним", если Украина лишится поддержки, и Россия ее сомнет. Это будет похоже на сумбурный и унизительный вывод войск из Афганистана при Байдене, который сам Трамп назвал "самым позорным событием в истории нашей страны".

"Трамп пока сам не знает, что он будет делать, — считает председатель украинского комитета по иностранным делам Александр Мережко. — Он еще не решил. Скорее всего, он оставит все как есть: не станет прекращать поставки оружия, но и не будет поставлять новые пакеты — и при этом не снимет санкций с России".

В таком случае, прикидывают аналитики, поток американского оружия иссякнет примерно через полгода. По истечении этого срока Украина окажется в заведомо невыгодном положении и останется без новейших систем вроде комплексов ПВО Patriot ("Патриот"), которые защищают города от баллистических ракет, и ракетных систем ATACMS, дальностью до 305 километров, которые используются для ударов по российским линиям снабжения.

США также предоставляют Киеву ключевые данные о поле боя. Их важность наглядно продемонстрировал сам Трамп, на время приостановив обмен разведданными. Впоследствии чиновники заявили, что именно этот шаг помог России отбить занятую ВСУ часть Курской области.

Однако украинские военные уже переживали долгие периоды без помощи США — например, в прошлом году, когда дискуссии в Конгрессе зашли в тупик — и оборонительные рубежи при этом не дрогнули.

Сегодня армия Украины гораздо меньше зависит от традиционных систем тяжелого вооружения, на которые приходится основная часть поставок США. По некоторым оценкам, до 70% всех потерь противника приходятся на беспилотники, в которых Украина стала мировым лидером. В прошлом году Украина изготовила более миллиона беспилотников с видом от первого лица и намерена нарастить их производство в 2025 году.

Замглавы украинской делегации при НАТО Соломия Бобровская утверждает, что потенциальный дефицит американских боеприпасов можно будет восполнить, нарастив европейское и внутреннее производство.

В этом месяце Европа пообещала выделить новый пакет военной помощи на сумму в 24 миллиарда долларов. После первоначальных проволочек европейское производство артиллерии выросло и практически идет в ногу с украинским спросом.

"Будет трудно, но мы выживем и будем бороться дальше", — сказала Бобровская. При этом она признала, что системы ПВО, включая американские Patriot, заменить гораздо сложнее. "Если американцы не возобновят поставки ПВО, нам придется очень тяжело. Надеюсь, этого не произойдет", — заключила она.

Трамп все сильнее раздражается из-за того, что мирные переговоры застопорились. На прошлой неделе США представили мирный план, по которому Крым будет передан России (так в оригинале, прим. ИноСМИ), а Америка признает суверенитет Москвы.

Однако обе стороны встретили предложение без энтузиазма. По данным агентства Bloomberg, Путин отверг план и оставил в силе требование полного контроля над всеми четырьмя областями, на которые претендует Россия (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдума в 2022 году, прим. ИноСМИ).

Зеленский также отверг предложение: "Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился справедливо, без каких-либо наград для Путина — особенно земельных".

Апрельский визит в Вашингтон главы Российского Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева многие восприняли как сигнал, что администрация Трампа стремится к более тесным деловым связям с Москвой в рамках общего сближения.

Это вызвало опасения, что переговоры по Украине для Трампа — лишь рычаг влияния на Москву.

"Одно то, что Россия трамповских пошлин избежала, а Украина — нет, многое говорит нам о приоритетах Трампа, — рассуждает эксперт по России и профессор государственного управления Уэслианского университета в Коннектикуте Питер Ратленд. — Наладить связи с Россией — вот главный трофей Трампа... Сближение с Россией, а не мир на Украине и не ее спасение".

Бобровская наряду со многими гадает, не будет ли Украине лучше, если американцы прекратят вести переговоры от ее имени, если Трамп подчас занимает “настолько антиукраинскую позицию”.

Другие же считают, что раскол западного альянса сыграет на руку лишь Путину.

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"Русские спят и видят, чтобы Америка отвернулась и подорвала то единство, что поддерживало Украину в течение многих лет", — сказал зампредседателя комитета по межпарламентским связям с США и бывший глава службы внутренней безопасности Валентин Наливайченко.

Рассуждая о праздновании 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией на следующей неделе, он добавил: "Если США уйдут, Путин сможет отпраздновать новый День Победы". Он допускает, что угроза предоставить Украину самой себе — лишь уловка, чтобы упрочить переговорную позицию. "Американские налогоплательщики уже потратили миллиарды долларов, чтобы нас поддержать. Если они от нас отвернутся, ради чего тогда все это было?", — заключил он.