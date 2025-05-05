США планируют сократить полеты пилотируемых и грузовых кораблей к МКС - проект бюджета

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию (МКС) в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году, следует из проекта федерального бюджета США на 2026 год.

"Бюджет отражает предстоящий переход к более экономически эффективному коммерческому подходу к человеческой деятельности в космосе по мере приближения космической станции к концу своего жизненного цикла", - говорится в документе.

В нем указывается, что "в рамках бюджета будут сокращаться численность экипажа космической станции и проводимые на ней исследования, готовясь к безопасному выводу станции из эксплуатации к 2030 году и замене ее коммерческими космическими станциями".