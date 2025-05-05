Войти
Интерфакс-АВН

США планируют сократить полеты пилотируемых и грузовых кораблей к МКС - проект бюджета

95
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию (МКС) в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году, следует из проекта федерального бюджета США на 2026 год.

"Бюджет отражает предстоящий переход к более экономически эффективному коммерческому подходу к человеческой деятельности в космосе по мере приближения космической станции к концу своего жизненного цикла", - говорится в документе.

В нем указывается, что "в рамках бюджета будут сокращаться численность экипажа космической станции и проводимые на ней исследования, готовясь к безопасному выводу станции из эксплуатации к 2030 году и замене ее коммерческими космическими станциями".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 00:35
  • 10
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 04.05 22:59
  • 8756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 17:40
  • 77
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 04.05 11:21
  • 33
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 10:43
  • 52
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 04.05 00:03
  • 0
Что дает АФАР по сравнению с ПФАР.
  • 03.05 22:15
  • 0
По поводу эффективности "Панциря"
  • 03.05 18:52
  • 0
Ответы на пару достаточно общих и важных вопросов - безотносительно тем и автора.
  • 03.05 09:40
  • 4
Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области
  • 02.05 20:51
  • 0
Ответ на ""Катастрофа для НАТО". Почему в США испугались российской ракеты "Циркон""