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Интерфакс-АВН

США собираются прекратить финансирование программы лунной ракеты SLS и корабля Orion

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Ракета SLS на стартовом столе
Ракета SLS на стартовом столе.
Источник изображения: NASA, MSFC

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены прекратить финансирование программы запусков сверхтяжелой лунной ракеты-носителя SLS и пилотируемого корабля Orion после их третьего полета в рамках проекта Artemis, планируемого в 2027 году, следует из проекта федерального бюджета на 2026 год.

Финансирование "чрезвычайно дорогой и затянутой" программы разработки ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы Orion будет прекращено после третьего полета, в ходе которого американские астронавты должны высадиться на Луну. Только один запуск SLS оценивается в $4 млрд., а стоимость ее разработки уже превышена на 140%. По данным на 2024 год, расходы уже составили более $32 млрд.

"Бюджет профинансирует программу по замене полетов SLS и Orion на Луну более эффективными по затратам коммерческими системами, которые будут поддерживать более амбициозные последующие лунные миссии", - говорится в документе.

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