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Интерфакс-АВН

Пентагон продлил еще на неделю одновременное пребывание двух авианосцев вблизи Йемена - СМИ

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Авианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman.
Источник изображения: © Фото : Ministry of defence

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Пит Хегсет приказал авианосцу USS Harry Truman остаться на Ближнем Востоке еще на неделю, чтобы в регионе продолжали действовать две авианосные ударные группы для борьбы с йеменскими хуситами, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

В конце марта Хегсет уже продлевал авианосцу USS Harry Truman и кораблям сопровождения пребывание в регионе на месяц в рамках кампании по наращиванию ударов по военным целям хуситов. Ожидается, что авианосец и корабли авианосной ударной группы через неделю отправятся домой на базу в Норфолке, штат Вирджиния.

По данным источников агентства, продление пребывания авианосца запросил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла.

Вторая авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson прибыла в регион несколько недель назад и действует в Аденском заливе. USS Harry Truman вместе с ракетным крейсером и двумя эсминцами находится в Красном море.

По данным Пентагона, с 15 марта, когда по приказу президента США Дональда Трампа, начались массированные бомбардировки военных целей хуситов, американские вооруженные силы нанесли удары по тысяче объектов с использованием авиации и крылатых ракет.

Представитель CENTCOM ранее сообщил телеканалу Fox News, что в результате сотен американских ударов запуски баллистических ракет хуситов сократились на 87%, а атаки их беспилотников - на 65%. "Эти удары уничтожили многочисленные командные пункты, системы противовоздушной обороны, современные объекты по производству оружия, места хранения оружия и уничтожили сотни бойцов-хуситов и их многочисленных лидеров", - сказал представитель командования Дэйв Истберн.

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