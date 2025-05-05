В ходе парада на Красной площади теперь было бы правильно показывать и технику фронтовых «Кулибиных»

Источник изображения: topwar.ru

9 мая на Красной площади в Москве традиционно состоится Парад Победы, на котором будет демонстрироваться как техника, на которой наши отцы и деды одержали победу над фашизмом, так и современные образцы вооружения.

Не исключено, что зрители в этом году увидят и нестандартные решения вроде заводских козырьков-жалюзи на танках и прочей бронированной технике, а также некоторые другие новые элементы защиты, появление которых обусловлено спецификой современной войны. Стоит отметить, что вышеупомянутые изобретения изначально родились непосредственно на фронте, где их в полевых условиях устанавливали на технику военнослужащие ремонтных бригад.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, наверное, было бы правильно на Параде Победы в Москве показывать не только начищенные до блеска заводские образцы вооружения, но и технику фронтовых «Кулибиных», которая играет ключевую роль в достижении целей СВО.

Едва ли по Красной площади проедет монструозный «царь-мангал», обшитый со всех сторон металлическими листами, защищающими от атак дронов, и с противоминным тралом, который он катит впереди.

Также, скорее всего, зрители не увидят бронемашины, обвешанные цепями, обтянутые рыболовными сетями, а также различными металлическими сетками, решетками и прочими подручными материалами, которые позволяют сберечь жизнь экипажу в условиях засилья дронов противника. Но ведь именно эти, внешне порой нелепые, если сравнивать с заводскими, образцы военной техники и куют настоящую, а не медийную Победу.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, если говорить о параде, до которого остаётся меньше недели, то, возможно, и хорошо, что на него не пригонят вышеупомянутые «кустарные» танки и бронетранспортёры. Ведь они нужны нашим защитникам на фронте.

Но в будущем, когда СВО завершится, «поделки фронтовых Кулибиных» должны будут представлены как неотъемлемая часть оружия победы.