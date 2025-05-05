Пентагон подтвердил испытание гиперзвуковой ракеты 25 апреля

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты в ходе запуска 25 апреля, следует из сообщения американских ВМС.

В рамках испытания была запущена гиперзвуковая ракета LRHW Dark Eagle корабельного варианта базирования. Впервые отрабатывался "холодный газовый" старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с пусковой установки, а затем на определенной высоте над кораблем уже включается ее двигатель.

Информация, полученная в ходе этого испытания, будет использована для подготовки первого запуска непосредственно с борта корабля, отметили в ВМС США.

Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики.

Гиперзвуковая ракета LRHW разрабатывается для оснащения армии и флота. Последнее успешное испытание ее армейского варианта было проведено в декабре прошлого года.

"Скорость, дальность и выживаемость гиперзвукового оружия являются ключом к комплексному сдерживанию для Америки, - сказал министр ВМС Джон Фелан. - После развертывания система Conventional Prompt Strike (гиперзвуковая ракета) предоставит нашим бойцам непревзойденные возможности".