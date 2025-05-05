Войти
Военное обозрение

Гиперзвуковой ракеты нет, но обкатать «миномётный старт» нужно: в ВМС США испытали технологию для будущего использования на «стелс»-эсминцах Zumwalt

79
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Не имея полноценного гиперзвукового оружия, ВМС США продолжают рассматривать варианты оснащения таким вооружением «стелс»-эсминцев Zumwalt. Каких только вариантов оснащения этих боевых кораблей в США ни рассматривали, но пока, по сути, они так и остаются в полной мере невостребованными.

На днях в ВМС США провели испытания (цитата) «подхода к запуску гиперзвуковых ракет с борта корабля». Идёт обкатка технологии Conventional Prompt Strike (CPS), которую, как сообщается, и планируют применять на «Замволтах».

Министр ВМС США Джон Фелан:

Развёртывание Conventional Prompt Strike предоставит нашим бойцам непревзойденные возможности по использованию гиперзвукового оружия на море.

Суть технологии состоит в том, что ракета должна быть «выброшена» на безопасную для корабля-носителя высоту, после чего и будет включаться её «гиперзвуковой» двигатель. «Выброс» ракеты, который обычно называют «миномётным стартом», осуществляется посредством использования холодных газов, находящихся под большим давлением.

Директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вулф:

Подход с холодным газом позволяет ВМС выбрасывать ракету с платформы и достигать безопасного расстояния над кораблём до зажигания первой ступени. Это техническое достижение приближает нас на один шаг к выполнению задачи по предоставлению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашим ВМС.

Умеют сказать...

Вице-адмирал Вулф отвечает в США и непосредственно за разработку гиперзвуковой ракеты морского базирования. Пока самой ракеты нет, но «миномётный старт» обкатывается…

А «стелс-эсминцы Zumwalt, создание каждого из которых обходится бюджету США более чем в 4 млрд долларов, продолжают ожидать гиперзвукового вооружения, в том числе и решения проблемы с несоответствием ячеек габаритам ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 00:35
  • 10
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 04.05 22:59
  • 8756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 17:40
  • 77
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 04.05 11:21
  • 33
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 10:43
  • 52
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 04.05 00:03
  • 0
Что дает АФАР по сравнению с ПФАР.
  • 03.05 22:15
  • 0
По поводу эффективности "Панциря"
  • 03.05 18:52
  • 0
Ответы на пару достаточно общих и важных вопросов - безотносительно тем и автора.
  • 03.05 09:40
  • 4
Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области
  • 02.05 20:51
  • 0
Ответ на ""Катастрофа для НАТО". Почему в США испугались российской ракеты "Циркон""