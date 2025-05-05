Гиперзвуковой ракеты нет, но обкатать «миномётный старт» нужно: в ВМС США испытали технологию для будущего использования на «стелс»-эсминцах Zumwalt

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Не имея полноценного гиперзвукового оружия, ВМС США продолжают рассматривать варианты оснащения таким вооружением «стелс»-эсминцев Zumwalt. Каких только вариантов оснащения этих боевых кораблей в США ни рассматривали, но пока, по сути, они так и остаются в полной мере невостребованными.

На днях в ВМС США провели испытания (цитата) «подхода к запуску гиперзвуковых ракет с борта корабля». Идёт обкатка технологии Conventional Prompt Strike (CPS), которую, как сообщается, и планируют применять на «Замволтах».

Министр ВМС США Джон Фелан:

Развёртывание Conventional Prompt Strike предоставит нашим бойцам непревзойденные возможности по использованию гиперзвукового оружия на море.

Суть технологии состоит в том, что ракета должна быть «выброшена» на безопасную для корабля-носителя высоту, после чего и будет включаться её «гиперзвуковой» двигатель. «Выброс» ракеты, который обычно называют «миномётным стартом», осуществляется посредством использования холодных газов, находящихся под большим давлением.

Директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вулф:

Подход с холодным газом позволяет ВМС выбрасывать ракету с платформы и достигать безопасного расстояния над кораблём до зажигания первой ступени. Это техническое достижение приближает нас на один шаг к выполнению задачи по предоставлению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашим ВМС.

Умеют сказать...

Вице-адмирал Вулф отвечает в США и непосредственно за разработку гиперзвуковой ракеты морского базирования. Пока самой ракеты нет, но «миномётный старт» обкатывается…

А «стелс-эсминцы Zumwalt, создание каждого из которых обходится бюджету США более чем в 4 млрд долларов, продолжают ожидать гиперзвукового вооружения, в том числе и решения проблемы с несоответствием ячеек габаритам ракеты.