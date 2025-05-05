На каждый «стелс»-самолёт по два аппарата: США начали испытания беспилотных истребителей YFQ-42A и YFQ-44A

Источник изображения: topwar.ru

Анимационное изображение БПЛА YFQ-42A (на переднем фоне) и YFQ-44A

Пентагон официально запустил процесс испытаний беспилотных истребителей, создаваемых в рамках программы CCA («совместный боевой самолёт») для повышения боевых возможностей F-22 и F-35.

В тестировании принимают участие два прототипа: YFQ-42A от компании General Atomics и YFQ-44A от Anduril Industries. Префикс «Y» означает прототип (удаляется после запуска в производство), «F» - истребитель, «Q» - беспилотный, «A» - индекс версии.

YFQ-42A, входящий в семейство беспилотных систем Gambit, разрабатывается на основе экспериментальной платформы XQ-67A. Аппарат оптимизирован для длительного полёта и размещения оружия (УРВВ AIM-120 AMRAAM) во внутренних отсеках. В General Atomics указали, что производство первого YFQ-42A началось в 2024 году.

YFQ-44A создаётся на базе платформы Fury, разработанной компанией Blue Force Technologies, которую Anduril Industries приобрела в 2023 году. Изначально платформа называлась Grackle, затем REDmedium. Она была разработана для использования в качестве «самолёта-агрессора» для тренировок американских лётчиков. Предполагаемая длина составляет 6,1 м, размах крыла 5,2 м, максимальная взлётная масса 2268 кг, тяга 17,8 кН (которую даёт турбовентиляторный двигатель Williams FJ44-4M). Ожидается, что аппарат будет развивать скорость до 0,95 Маха на высоте 15 тыс. м и выдерживать максимальную перегрузку 9g.

Источник изображения: topwar.ru

YFQ-44A

Обе платформы предназначены для взлёта и посадки традиционным способом с ВПП, но в будущих конфигурациях могут быть предусмотрены альтернативные методы запуска, в том числе с воздушной платформы.

На данном этапе будет проходить наземное тестирование: оценка двигателей, авионики, систем управления. По его завершении планируется развернуть в текущем году лётные испытания. Конкурсный отбор должен состояться в 2026 финансовом году. К 2028 году планируется произвести около 200 аппаратов. При этом предусматривается заказ на в общей сложности 1000 экземпляров, исходя из предположений о том, что на каждый продвинутый пилотируемый истребитель придётся по два БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Эскиз YFQ-42A

Платформы не считаются расходным материалом, но их более низкая стоимость, составляющая $25–30 млн за единицу, позволяет более терпимо относиться к потерям.

Первоначально беспилотники будут использоваться в качестве носителей вооружения, дополняя боевую мощь «стелс»-истребителей и расширяя их радиус действия, в более широком смысле – способствовать завоеванию превосходства в воздухе. В дальнейшем могут быть добавлены дополнительные типы задач, такие как РЭБ, ударные миссии и разведка.

Аналогичные программы реализуются рядом стран мира. Среди этих разработок можно назвать российский беспилотник «Охотник», китайские GJ-11 и LJ-1, турецкий Anka-3, японский F-X, индийский CATS Warrior, австралийский MQ-28 Ghost Bat и отменённый британский проект Mosquito. Подходы к проектированию различаются: некоторые создают БПЛА, запускаемые с пилотируемых платформ, в то время как другие разрабатывают автономно действующие аппараты.