США планируют выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета к Луне в 2026 бюджетном году

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа в 2026 финансовом году (начинается 1 октября 2025 года) собирается выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета американских астронавтов к Луне, следует из данных опубликованного в пятницу Белым домом проекта.

Это ускорит исследование человеком Луны и Марса, указало NASA.

"Это (...) инвестиции для одновременного продолжения исследований Луны и Марса, при этом сохраняя приоритет на продолжение критически важных научных и технологических исследований", - сказала исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.