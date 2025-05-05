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Военное обозрение

Из нефтяного танкера в носитель беспилотников: Иран готовится к морским испытаниям нового «дрононосца»

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IRIS Makran

Иран готовится к началу морских испытаний нового носителя беспилотников IRIS Kurdestan (442). Как и его предшественник, «дрононосец» IRIS Makran (441), Kurdestan представляет собой переоборудованный танкер. В данном случае это Tabukan (IMO: 8917467), ранее занимавшийся перевозкой сырой нефти.

Судно прошло масштабную переделку для поддержки экспедиционных морских операций. Переоборудование возложено на компанию Iran Shipbuilding Offshore Industries Complex Co. (ISOICO), мощности которой расположены недалеко от Бендер-Аббаса.

Судно, построенное в 1992 году, имеет длину около 183 м и ширину 32,23 м. Его вместимость составляет 29 506 тонн, а дедвейт 45 425 тонн. До приобретения Ираном оно ходило под флагом Того. Технические характеристики позволяют судну стать крупной плавучей базой, имеющей достаточно места для размещения боевых систем и оборудования. Широкая корма обеспечивает превосходную устойчивость, что является важным фактором для эксплуатации БПЛА в морских условиях.

IRIS Kurdestan

Верхняя палуба танкера была переоборудована в большую полётную площадку, подходящую для размещения вертолётов и беспилотников. На ней также могут быть расположены контейнеры с различным оборудованием, выступая, к примеру, в качестве пунктов связи и управления.

Как предполагается, внутренняя перестройка судна позволила разместить мастерские для технического обслуживания, помещения для личного состава, хранилища для топлива и боеприпасов, а также средства управления дронами.

Kurdestan будет служить не только в роли «дрононосца», но и выступать в качестве мобильного центра МТО и поддержки, расширяя радиус действия ВМС Ирана в отдаленных морских зонах без необходимости пополнения запасов с берега.

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