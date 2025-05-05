Менее трёх лет до начала поставок: армия США форсирует разработку нового танка M1E3 Abrams

AbramsX – прототип «танка будущего» AbramsX – прототип «танка будущего»

1 мая армия США официально подтвердила своё намерение принять на вооружение танк M1E3 Abrams в течение менее чем трёх лет, форсируя разработку новой бронемашины.

Ожидается, что поставки нового изделия начнутся через 24–30 месяцев, что намного раньше запланированного ранее на 2030 год срока. В сентябре 2023 года армия решила отказаться от планов по постепенному усовершенствованию Abrams в рамках ранее принятой стратегии последовательной модернизации системы (SEP). Вместо этого было решено приступить к полной переработке платформы, чтобы соответствовать требованиям поля боя будущего.

Новый M1E3 будет сочетать в себе лучшие характеристики M1A2 SEPv4, а также модульную архитектуру открытых систем, которая позволит быстро модернизировать и внедрять технологии с меньшими затратами ресурсов.

M1 Abrams больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса

- отметили в командовании.

Постоянное увеличение массы приводит к критическим логистическим и эксплуатационным ограничениям, что было подтверждено боевым опытом на Украине. В частности, война показала уязвимость традиционных бронемашин перед барражирующими боеприпасами, БПЛА и современным противотанковым управляемым оружием, что привело к переоценке комплексных решений по защите техники.

M1E3 будет иметь усиленную броню и КАЗ (решено полагаться не на навесные комплекты, а на встроенную защиту); гибридно-электрическую силовую установку, которая, как ожидается, снизит расход топлива на 50%; безэкипажную башню с автоматом заряжания, которая сократит численность экипажа с 4 до 3 чел.; бортовой искусственный интеллект, способный определять приоритетность угроз, улучшая наведение на цель, и работать совместно с БПЛА.

Танк будет обладать уменьшенным весом (так, масса прототипа AbramsX снизилась примерно на 10 тонн в сравнении с современными модификациями Abrams) и возможностями связи с дронами.

База хранения армии США в Повидзе, Польша База хранения армии США в Повидзе, Польша

Решение армии США ускорить разработку M1E3 было принято после того, как генералу Рэнди Джорджу, вскоре после того, как он стал начальником штаба сухопутных войск, представили график производства на 65 месяцев. Он поручил команде разработчиков сократить этот срок как минимум на две трети.

По словам директора по технологиям сухопутных войск Алекса Миллера, острой критике подвергся текущий процесс приобретения новых изделий, который может занимать более 10 лет с момента запуска программы до её реализации, так как он больше не соответствует темпам технологических изменений. Миллер раскритиковал традиционную культуру закупок за попытки «управлять всеми рисками до такой степени, чтобы их не было».

Несмотря на сжатые сроки, армия уверена, что сможет принять на вооружение M1E3 в рамках текущего пятилетнего бюджетного цикла. До того, как начнётся производство нового танка, будет вестись ограниченная модернизация имеющихся ОБТ до уровня SEPv3.

В глобальном масштабе армия США не одинока в своём стремлении создать ОБТ нового поколения. Французский танк Leclerc Evolution, разрабатываемый компанией KNDS, должен быть готов к эксплуатации к 2030 году. Немецкий концерн Rheinmetall представил танк KF51 Panther. Франко-германский проект EMBT призван стать переходной моделью для совершенно нового ОБТ MGCS. В Южной Корее Hyundai Rotem занимается созданием танка K3. В России дорабатывается Т-14 «Армата».