В Брюсселе приветствовали, что соглашение между США и Украиной не будет помехой для возможного членства Киева в ЕС

Европейские лидеры во время саммита ЕС во дворце Эгмонт в Брюсселе.

Брюссель. 2 мая. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) позитивно оценили, что в тексте американо-украинского соглашения об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины учтен процесс вступления этой страны в Европейский союз.

"Мы приветствуем заключенное вчера соглашение. Это соглашение принимает во внимание процесс вступления Украины в ЕС и правовую основу Европейского союза, что очевидно имеет ключевое значение", - сказала официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе в пятницу.

"Мы обсуждали это с нашими украинскими коллегами, и поняли, что их озабоченностью тоже было убедиться, что данное соглашение не встанет на пути их возможного будущего вступления в ЕС", - подчеркнула представитель ЕК.

Как сообщалось, американские и украинские власти подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Целью будут совместные инвестиции, чтобы "ускорить экономическое восстановление" страны.