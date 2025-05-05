Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 фингоду, сократить невоенные расходы

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп запросил $1,01 трлн на оборону на 2026 финансовый год, говорится в опубликованном в пятницу Белым домом бюджетном запросе.

"В том, что касается расходов на оборону, президент предлагает увеличить их на 13% - до $1,01 трлн на 2026 финансовый год", - отмечается в документе.

На внутреннюю безопасность Трамп запросил $175 млрд. Эти средства, по его мнению, нужны, чтобы "обеспечить полную безопасность на границах". Среди прочего, речь идет о расходах на депортацию нелегальных иммигрантов.

При этом администрация США рассчитывает сократить не связанные с обороной расходы на 22,6% - на $163 млрд.

Среди структур, которые столкнутся с масштабным сокращением финансирования фигурирует ФБР: администрация предлагает уменьшить его бюджет более чем на $500 млн. Ранее Трамп неоднократно обвинял ФБР в поддержке его политических соперников из Демократической партии.