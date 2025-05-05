Пенсии или вооружение? В страхе перед Россией Европа упускает из виду серьезную проблему: государственные финансы (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: рост военных расходов угрожает пенсионной системе Европы

В страхе перед "российской угрозой" европейские правительства принялись задирать военные расходы, пишет NZZ. При этом они забыли о другой насущной проблеме — плачевном состоянии финансовой системы. Первое, что пострадает от такой политики, — пенсии. Платить их будет попросту нечем.

Даниэль Имвинкельрид

Сегодня Европу ничто так не пугает, как российские ракеты. При этом остается незамеченной не менее серьезная угроза: плачевное состояние государственных финансов многих европейских стран.

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Речь не идет о преуменьшении враждебности России. Страна, или, вернее, ее правящая верхушка, действительно вызывает страх. Она поклоняется военному национализму, культивирует идеологию "крови и почвы" и ревизионистские настроения, то есть стремится к подрыву порядка, сложившегося в Европе после 1989 года (классический образчик русофобской пропаганды. — Прим. ИноСМИ).

Тем не менее, политики, по всей видимости, переоценивают угрозу для безопасности со стороны России и недооценивают опасную ситуацию, сложившуюся в области финансов. Обе угрозы частично связаны между собой: Европа вынуждена тратить больше на оборону, но финансовое положение стран остается нестабильным. Европейцам следует учитывать оба риска и сопоставлять их.

Чтобы сдержать Россию, необходимо увеличить расходы на вооружение. Европейцы уже пришли к этому пониманию. Правительства пообещали увеличить оборонные бюджеты, а также усилить сотрудничество в области разработки и закупок военной техники. Это позволит снизить расходы.

Страны по-прежнему испытывают трудности в военном сотрудничестве

В реальности, однако, мало что из обещанного правительствами, было сделано. Пока не было заключено ни одного значимого нового соглашения о сотрудничестве. А в отношении военных расходов страны, похоже, по-прежнему руководствуются принципом: если мы вкладываем столько денег на вооружение, то это должно приносить максимальную выгоду отечественной промышленности. Страны Европы также не разработали совместную стратегию обороны.

Такое отношение не позволит эффективно и рационально инвестировать средства в обеспечение высокого уровня безопасности. Напротив, европейские страны рискуют попасть в финансовую ловушку. И без того напряженное положение государственных бюджетов многих стран будет ухудшаться.

ЕС уже инициировал процедуру избыточного бюджетного дефицита в отношении восьми стран-членов, и другие, вероятно, последуют их примеру. Что касается долгового бремени, то Маастрихтский договор накладывает на государства определенные ограничения. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а долг — 60% ВВП. Однако на 2024 год только 11 из 27 стран ЕС удовлетворяют обоим критериям. Более того, тенденция к ухудшению ситуации сохраняется.

Такая финансовая небрежность представляет угрозу для всего союза государств. Поскольку большинство стран ЕС, использующих евро, образуют сообщество с совместным будущим, финансовый кризис быстро распространится от одной страны-члена к другим.

Тем не менее, не похоже, что страны намерены решительно взяться за урегулирование долгового кризиса, чтобы вновь обрести финансовую свободу для обороны и других проектов. Напротив, принятие мер откладывается.

Забастовки и протесты против мер по сокращению расходов

Политическое сопротивление мерам по сокращению расходов также набирает силу. Например, в Бельгии, где во вторник вновь прошла общенациональная забастовка. В стране накопился большой долг, и ей необходимо сократить значительный дефицит бюджета. В то же время Бельгия не инвестирует в оборону столько, сколько ожидает НАТО.

Правительство было вынуждено действовать. Бельгийцам, которые рано выходят на пенсию, предстоит работать дольше, а довольно щедрую систему страхования по безработице также планируется реформировать. Эта инициатива встречает сопротивление, ставя под угрозу даже существование неустойчивой коалиции из пяти партий.

Эти события могут послужить сдерживающим фактором для некоторых европейских правительств, которые тоже вынуждены ужесточать меры экономии. Те, кто берется за реформы, должны быть готовы к забастовкам и рискуют проиграть выборы. Такой сигнал посылает Бельгия.

И хотя эта страна действительно имеет серьезный дефицит, она не единственная. Например, Австрия к 2024 году накопила дефицит государственного бюджета в размере 22,5 миллиарда евро и теперь с трудом пытается его сократить. Расходы на пенсии вышли из-под контроля. Теперь правительство должно сократить другие расходы, чтобы компенсировать эти дополнительные затраты. Но это непросто, учитывая огромную долю пенсионной системы в государственных расходах.

Бельгия и Австрия — небольшие страны, но они наглядно демонстрируют глубинную проблему Европы: граждане становятся все старше и, в пересчете на продолжительность жизни, работают все меньше. Поэтому на государства ложатся огромные расходы: на пенсии, уход за пожилыми людьми и систему здравоохранения. Необходимы реформы.

Практически все страны Европы сталкиваются с этой проблемой. И почти везде она приводит к конфликтам, в том числе и во Франции. Вторая по величине экономика Европы уже давно нуждается в реформировании. Однако если правительство примет жесткие меры экономии, оно вряд ли сохранит позиции. На улицах начнутся беспорядки, которые по масштабам превзойдут протесты в Бельгии.

Ситуация действительно серьезна. Но вместо того чтобы глубоко изучить проблему, правительства предпочитают верить в чудеса.

Так, Фридрих Мерц, который, вероятно, скоро станет канцлером Германии, хочет с помощью менее бюрократического управления и снижения налогов стимулировать экономический подъем, который, по его замыслу, должен решить и финансовые проблемы. Намерение, конечно, похвальное, но в том, что подъем наступит и структурные финансовые проблемы исчезнут как по волшебству, приходится сомневаться.

В сфере государственных финансов господствует принцип надежды

При планировании бюджета страны должны опираться не на столь оптимистичные, а на более осторожные сценарии. Ситуации, идеальные с точки зрения правительства, редко складываются так, как того хотелось бы. Тем более что сейчас особенно неблагоприятный момент для оптимистичных экономических прогнозов. Глобальный торговый конфликт сильно сказывается на компаниях и потребителях. Он также повлияет на государственные бюджеты.

В то же время некоторые считают, что растущие расходы на вооружение могут оживить европейскую экономику. Это тоже сценарий из области желаемого. Возможно, он реализуется, но непредсказуемость ситуации слишком велика, чтобы слепо на это надеяться. Влияние оборонных расходов на рост экономики вряд ли будет таким сильным, как надеются некоторые политики.

Во-первых, вероятно, что инвестиции в оборону пойдут в ущерб другим инвестициям: то есть государство потратит деньги на военно-технические инновации, но этих средств не хватит в других областях, где они также могли бы иметь большой экономический эффект, например, в инфраструктуре.

Во-вторых, велик риск, что правительства будут использовать растущие военные бюджеты неэффективно. Они, похоже, не только игнорируют необходимость более тесного сотрудничества, но и закупают оборудование по завышенным ценам из-за растущего спроса на всех фронтах.

В-третьих, военный конфликт на Украине оказывает экономическое давление на Европу: энергоносители подорожали, а страны считают своим моральным долгом оказать Украине военную и финансовую поддержку. Это требует больших затрат.

На данный момент невозможно сказать, что преобладает — стремление к вооружению или расходы на украинский конфликт. Но европейским странам и здесь было бы разумно исходить из пессимистического сценария, а не надеяться на лучшее.

Плохая подготовка к неожиданным финансовым потрясениям

Помимо прочего, постоянно происходят непредвиденные события, которые ставят государственные бюджеты в тяжелое положение. Пандемия коронавируса была одним из таких событий. Мало кто мог ее предвидеть, а финансовое бремя для стран оказалось огромным. Только в 2020 году соотношение экономической продуктивности (ВВП) и государственного долга в странах еврозоны выросло на 13 процентных пунктов.

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Многие европейские страны и валютный союз могут не выдержать еще одного такого кризиса. Уже сейчас долги и бюджетные дефициты слишком высоки. Кроме того, никто не знает, как долго страны с высоким уровнем задолженности смогут привлекать средства на рынке долгосрочного кредитования на относительно выгодных условиях. Настроения инвесторов могут резко измениться — это может произойти даже завтра.

Тем не менее, правительства европейских стран по-прежнему ведут себя так, как будто пенсионное обеспечение, вооружение и инфраструктура можно финансировать без того, чтобы граждане были вынуждены от чего-то отказаться. Этим они скрывают, насколько плохо обстоят дела с государственными финансами в среднесрочной перспективе. Настало время сказать гражданам правду.