ВСУ планируют применять аэростаты в качестве ретрансляторов связи и разведывательных платформ

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Украинская компания с типичным для этой страны нелепым названием Aerobavovna, аэростаты производства которой украинское командование ранее предполагало применять в качестве ловушек для российских дронов-камикадзе семейства «Герань», в настоящее время разрабатывает воздушные системы, предназначенные для использования в зоне боевых действий в качестве ретрансляторов связи и разведывательных платформ. Предполагается, что эти аппараты будут заполнять нишу между низколетящими дронами и спутниковыми решениями, позволяя ВСУ организовывать устойчивую коммуникацию и отслеживать активность на местности в радиусе до ста километров.

С 2023 года Aerobavovna произвела несколько десятков аэростатов, оснащенных антеннами, радиоретрансляторами и средствами радиоэлектронной разведки. Высота подъема аппарата — до 500 метров, при этом аэростат может находиться в воздухе непрерывно несколько суток. Быстрое развертывание системы обеспечивает электрическая лебедка. Заявляется, что оснащенные модулями связи аэростаты способны поддерживать устойчивое соединение между операторами на расстоянии до 100 километров, а также с помощью триангуляции позволяют выявлять источники сигнала противника.

Кроме того, компания, ранее отказавшаяся от концепции использования аэростатов в качестве ловушек «Гераней», намеревается вновь вернуться к идее перехвата дронов, разрабатывая проект аэростатной платформы с установленными БПЛА-перехватчиками, которые предполагается запускать с высоты, чтобы атаковать цели в полете.