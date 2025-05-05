«Будут поражать ЗРК С-400»: американские вертолёты AH-1Z замечены с модулем Red Wolf

На оснащении вертолётов AH-1Z Viper Корпуса морской пехоты США замечено экспериментальное оружие, способное превратить винтокрылые машины в дальнобойные ударные комплексы.

Речь идёт о модулях Red Wolf компании L3Harris, которые могут использоваться в качестве средства поражения или для размещения оборудования, выступая, например, в качестве ретрансляторов связи. КМП рассматривает этот комплекс в первую очередь как способ придать своим AH-1Z совершенно новую способность наносить удары с большого расстояния по целям на суше и на море, что позволит сохранить эффективность вертолётов в крупномасштабных сражениях.

Модуль в варианте боеприпаса оснащён турбореактивным двигателем, имеет дальность действия более 200 морских миль (370 км) и летит на дозвуковой скорости на малой высоте, чтобы минимизировать вероятность обнаружения радарами противника. Управление осуществляется с помощью планшетных интерфейсов, таких как MAGTAB.

В феврале в L3Harris заявили, что имеется несколько модификаций базовой модели, которые уже прошли испытания и обладают различными дальностями, полезной нагрузкой и возможностями.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь мы обеспечиваем платформам с вертикальным взлётом и посадкой [VTOL] значительную дистанцию [поражения], которой у них никогда прежде не было. Они станут средством дальнобойного поражения

- отметили на днях в командовании американских морпехов.

КМП планирует использовать вертолёты, оснащённые Red Wolf, в противостоянии с Китаем и Россией. В случае конфликта с КНР предполагается развёртывание небольших мобильных подразделений с ударным вооружением и разведывательными средствами, рассредоточенных по островам и атоллам. В рамках этой концепции AH-1Z, оснащённый Red Wolf, будет поддерживать операции по захвату территорий, нейтрализации радаров противника или морских угроз на расстоянии или передавать разведывательные данные, не раскрывая своего местоположения.

В Восточной Европе российские ЗРК С-400 и радары «Небо-М» создают условия повышенного риска для пилотируемых платформ. Вертолёты с Red Wolf предназначены для поражения этих систем

- говорится в издании Army Recognition.